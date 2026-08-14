Поліція пояснила затримання чоловіка тим, що він не мав бронювання

У пʼятницю, 14 серпня, на сторінці херсонського загону швидкого реагування «Українського Червоного Хреста» заявили про мобілізацію на Миколаївщині їхнього водія, який здійснював евакуацію цивільних. На інцидент відреагувала місцева поліція, яка ініціювала розслідування.

Волонтери «Червоного Хреста» заявили, що 14 серпня біля села Шевченкове на Миколаївщині поліцейський Баштанського райвідділку поліції затримав водія Херсонського обласного загону швидкого реагування «ТЧХУ». За даними підрозділу, він виконував евакуацію двох родин з Херсону до Київщини. Серед евакуйованих – чоловік з високою ампутацією, його 3-річний син та бабуся, а також онкохвора жінка з сином.

За словами волонтерів, на блокпосту машину зупинили поліцейські, які перевірили у водія документи. Потім, як стверджують члени загону швидкого реагування, один з поліцейських запідозрив у водія стан алкогольного спʼяніння та запропонував поїхати з ним на аналізи.

«Законно? Наче так. А по факту вивезли до збірного пункту для проходження ВЛК. Людей в машині, яких ми евакуювали просто кинули. Фактично людину викрали. Викрали водія евакуаційної бригади», – йдеться у повідомленні загону.

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На сторінці загону наголосили, що ситуація з волонтерами біля Шевченкового викликає обурення, а дії поліцейських перешкоджають гуманітарній роботі. Там додали, що звернулися до начальника Баштанського райвідділку поліції.

На інцидент відреагували у поліції Миколаївської області. Там визнали, що чоловіка затримали та направили на ВЛК, пояснивши, що в нього не було бронювання.

«Під час перевірки документів водія було встановлено, що він не має бронювання та підлягає мобілізації, у зв’язку з чим чоловіка надалі доставили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Окрім цього, на місце прибув інший водій, який доставив групу людей до потрібної локації», – повідомили у пресслужбі поліції.

Там додали, що керівництво обласної поліції ініціювало службове розслідування для перевірки всіх деталей події. За даними поліції, слідчі перевірять правомірність дій поліцейського під час перевірки, затримання та доставлення громадянина на ВЛК.