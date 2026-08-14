ФСБ звинувачує репера у підготовці атаки на Москву

Ціллю російського агента, якого затримали нещодавно у Варшаві, був український репер та блогер Альберт Васильєв, відомий під псевдонімом Kyivstoner. Раніше російська ФСБ звинуватила його у підготовці атаки дронів на Підмосковʼя.

У пʼятницю, 14 серпня, польське RMF FM повідомило, що мішенню російського кілера став чоловік під псевдо Слевін Дадян, справжнє імʼя якого Альберт Васильєв. Він також використовує псевдонім Kyivstoner.

У липні російська федеральна служба безпеки звинуватила Васильєва у нібито підготовці безпілотної атаки на Московську область. За версією російських спецслужб, Kyivstoner контролював доставку 35 ударних дронів через Словаччину, Польщу та Білорусь, які мали завдати ударів по стратегічних обʼєктах у Москві та Підмосковʼї.

У Росії репера внесли до списку осіб, причетних до терористичної діяльності та екстремізму. Сам Kyivstoner заперечує ці обвинувачення.

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На момент публікації Альберт Васильєв не коментував повідомлення медіа про замах на нього у Варшаві.

Нагадаємо, 13 серпня премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польські спецслужби затримали росіянина, який намагався вбити українця, що також має американське громадянство. Згодом RMF FM повідомило, що замах на українця готував 29-річний уродженець тимчасово окупованого Донбасу.

За словами Туска, ціль кілера «була незручною з точки зору режиму Путіна». Того ж дня польські журналісти повідомили, що українець був повʼязаний з оборонною сферою.

Хто такий Kyivstoner та чим він відомий

34-річний Альбер Васильєв – уродженець Києва, навчався у коледжі Санта-Моніки у США, а згодом вступив на режисерський факультет, під час навчання в якому почав знімати гумористичні відео. Після пʼяти років життя в США він повернувся до Києва та долучився до музичного гурту «Гриби». У 2017 році він покинув гурт та почав виступати під псевдо Kyivstoner.

Альберт Васильєв також жив в Росії та вів шоу GazLive разом з російським репером Бастою. Попри скандали, повʼязані з його діяльністю в Росії, Kyivstoner заперечував проросійські погляди та заявляв про аполітичність. У 2021 році йому заборонили вʼїзд до РФ.

На початку 2022 року він емігрував до США, стверджуючи, що має американське громадянство. Наразі він живе з дружиною та сином у Словаччині.

У 2025 році репер дав інтервʼю російському блогеру Юрію Дудю, в якому називав роботу ТЦК в Україні «беззаконням». Тоді ж він запропонував українській владі брати приклад з Росії, мотивуючи чоловіків йти воювати за великі грошові виплати. В інтервʼю він заявив, що не вірить у повернення України до кордонів 1991 року та розповів, що відмовляється говорити українською мовою.