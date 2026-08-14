Упродовж 2025 року військовослужбовці використовували службовий доступ до системи для внесення неправдивої інформації

На Прикарпатті поліцейські спільно зі співробітниками СБУ викрили двох військовослужбовців районного ТЦК та СП, які незаконно змінювали дані про військовозобов’язаних у системі «Оберіг». Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області.

За даними слідства, упродовж 2025 року військовослужбовці використовували службовий доступ до системи для внесення неправдивої інформації. Зокрема, вони без законних підстав знімали чоловіків із розшуку та скасовували відомості про порушення правил військового обліку. Військовозобов’язані при цьому фактично не прибували до ТЦК, не уточнювали дані та не проходили ВЛК. Після внесення змін деякі чоловіки отримували можливість оформити бронювання.

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Також правоохоронці задокументували випадок, коли до «Оберегу» внесли фіктивні дані про мобілізацію чоловіка. У системі зазначили, що його нібито мобілізували, направили на військову службу та зняли з військового обліку. Насправді чоловік не був мобілізований і військову службу не проходив.

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Ще в одному випадку поліцейські доставили до ТЦК чоловіка, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Після цього один із підозрюваних зняв його з розшуку та вніс інформацію, що порушення нібито не підтвердилося.

Усі фото поліції Івано-Франківської області

Обом військовослужбовцям повідомили про підозру за ч. 1 та 3 ст. 362 ККУ – несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, зокрема повторно. Досудове розслідування триває.