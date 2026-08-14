Школа матиме чотири поверхи, у ній зможуть навчатися 780 учнів

На вул. Науковій у Львові на землях НАН України зведуть комплекс житлових будинків, а також забудовник зобов’язується виділити 45 млн грн на комунальну школу. Про це повідомили під час засідання виконкому ЛМР у п’ятницю, 14 серпня.

Інститут геології і геохімії НАН України звернувся для отримання містобудівних умов та обмежень на нове будівництво багатоквартирних житлових будинків з приміщеннями громадського призначення та підземною автостоянкою на вул. Науковій, 3-а зі знесенням наявних споруд.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що на землях НАН України планують будівництво комплексу житлових будинків та приватного вишу. Інститут геології та геохімії НАН України має домовленості з приватним інвестором. Це питання уже розглядали на виконкомі у липні, але тоді посадовці ЛМР наголосили, що під час перемовин із забудовником наполягатимуть на будівництві комунальної школи.

Під час засідання виконкому 14 серпня озвучили, що забудовник зобов’язується профінансувати будівництво комунальної школи у розмірі 45 млн грн та виступити генпідрядником, а також протягом трьох років від моменту отримання дозволів завершити цей об’єкт.

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Судячи із представленим проєктом, школа матиме чотири поверхи, у ній зможуть навчатися 780 учнів. Також на території буде передбачено два дитсадки.

Розвиток шкіл та ДНЗ на території забудови (клікніть для збільшення)