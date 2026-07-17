Візуалізація забудови на вул. Науковій

На землях НАН України у Львові планують будівництво комплексу житлових будинків та приватного вищого навчального закладу. Про це повідомили під час засідання виконкому у п’ятницю, 17 липня. Місто звертатиметься до забудовника, щоб на цій території передбачили комунальну школу.

Мова про нове будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, підземною стоянкою та трансформаторною підстанцією на вул. Науковій, 3а зі знесенням існуючих споруд. Замовником є Інститут геології та геохімії горючих копалин Національної академії наук України.

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У міськраді уточнили, що, згідно з проєктом, тут хочуть звести житлові будинки на 567 квартир, де проживатимуть близько 1300 мешканців, а ще підземну автостоянку та трансформаторну підстанцію. Ділянка забудови становить 11 тис. м2.

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«Інститут має домовленості та укладені договори з відповідними інвесторами щодо покращення інфраструктури існуючих корпусів, їх ремонту, будівництва та, зокрема, житла, в тому числі і для науковців. Ми обговорювали всі нюанси цієї забудови, і найбільше питання, яке тут виникатиме, – це відсутність відповідної кількості шкіл», – сказав головний архітектор Львова Антон Коломєйцев під час представлення проєкту на виконкомі.

Начальниця управління розвитку освіти ЛМР Олеся Мандзюк зауважила, що ситуація, яка склалася у цьому мікрорайоні, починаючи від автовокзалу, де розташовані ліцей №32, школа №86 та інші навчальні заклади, є складною.

«Деякі навчальні заклади тут вже набирають дітей більше, ніж передбачає їхня потужність, а окремі навіть працюють у дві зміни. Тому поява нового житлового кварталу без забезпечення освітньої інфраструктури може бути критичною для цього мікрорайону. Дуже потрібно подбати, аби там була можливість для дітей навчатися у новоствореному комунальному навчальному закладі», – сказала вона.

Заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач наголосив, що під час перемовин із забудовником місто наполягатиме саме на будівництві школи.

«Ми мали виїзд на локацію, де зустрілись з представниками академії наук. І ми як місто доносили думку про те, що це землі академії наук і було б логічно використовувати ці території для розвитку освіти і науки. Представники академії наполягають на цій забудові, оскільки є критичне недофінансування з боку держави, а корпуси інституту перебувають у незадовільному стані, територія занедбана. Тому для них це можливість, щоб забудовник привів ці корпуси до належного стану», – розповів Любомир Зубач.

Посадовець додав, що на вказаній ділянці планують створення закладу вищої освіти, але це буде приватний навчальний заклад.

«Позиція міста полягає в тому, щоб у межах цього проєкту знайти механізм, який дозволить забудовнику збудувати і передати громаді комунальний навчальний заклад для школярів. Саме над цим зараз працюватимуть департамент освіти, місто, забудовники та представники академії наук. Наступного тижня відбудеться спільна зустріч аби визначити подальший шлях», – наголосив Любомир Зубач.

Розташування ділянки (вул. Наукова, 3а):