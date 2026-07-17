Візуалізація майбутнього комплексу

На вул. Демнянській, що неподалік ринку «Шувар» у Львові, планують будівництво комплексу багатоповерхівок із приміщеннями громадського призначення. Про це повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев під час засідання виконкому у п’ятницю, 17 липня.

Мова про нове будівництво житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземною стоянкою та трансформаторною підстанцією на вул. Демнянській. Замовником є ТзОВ «Фіорд девелопмент».

«Ми зараз скерували документи на погодження Державіаслужбі щодо висотності. Проєктом передбачені три будівлі – комплекс, який є багатофункційним. Тут є громадський простір, великий паркінг, є багато громадських приміщень – двоповерховий елемент стилобату. Вже над ним розташовуються будівлі, у них є майданчики на даху та внизу, щоб забезпечити комфорт мешканців», – розповів про намір забудови Антон Коломєйцев.

За словами головного архітектора Львова, цей район достатньо відрізаний магістральними вулицями, тому додатковий сервіс тут не буде зайвим.

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За даними бізнес-пошукової системи YouControl, засновниками ТзОВ «Фіорд девелопмент», яка зареєстрована на вул. Демнянській, 6 у Львові, є Юрій Цибрух (50%), Олександр Рудницький (40%) та ТзОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар» (10%).