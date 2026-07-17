У новому багоквартирному будинку передбачено облаштування 17 квартир

На вул. Лисеницькій біля Винниківського лісопарку планують звести багатоквартирний житловий будинок із підземним паркінгом. Про це повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев під час засідання виконкому Львівської міськради у п’ятницю, 17 липня.

Замовником отримання містобудівних умов та обмежень є Тарас Ящишин. Мова про нове будівництво житлового будинку з закладами побутового обслуговування та підземним паркінгом на вул. Лисеницькій.

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«Будівництво планується здійснюватися на ділянці, яка розташована на достатньо складному рельєфі. Є робота з активною громадою, яка проживає у цьому місці. Питання кілька разів проговорювалося з точки зору інвестицій у інфраструктуру. У нас долучено гарантійний лист, який узгоджено з ініціативною групою мешканців. Є зобов’язання забудовника, які мають бути здійснені. Перелічені загальні фінансові зобов’язання, заходи до початку будівельних робіт, відновлення дорожнього полотна та благоустрою», – розповів Антон Коломєйцев.

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За словами головного архітектора Львова, цей проєкт розглядався на містобудівній раді. У новому багоквартирному будинку передбачено облаштування 17 квартир, а у підземному паркінгу буде 18 паркомісць.

Будинок планують зводити на складному рельєфі – з одного боку він матиме півтора поверхи, а з іншого, судячи із візуалізацій, – до 4 поверхів та терасу.