Середнянська ОТГ не дорахувалася 26 земельних ділянок вартістю 1 млн грн

Ужгородський міськрайонний суд визнав колишнього начальника Головного управління Держгеокадастру в Закарпатській області Івана Завальнюка винним у службовій недбалості і призначив йому 3 роки ув’язнення. Через закінчення строків давності експосадовця звільнили від призначеного покарання.

Вирок винесли 23 липня. Йдеться про масштабну схему привласнення землі в Ужгородському районі, викриту правоохоронцями у квітні 2021 році. За підписом обвинуваченого у приватні руки перейшло 26 земельних ділянок загальною площею 53 га і вартістю майже 1 млн грн за межами Киблярівської сільської ради, які за законом мали передати у комунальну власність Середнянської ОТГ.

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Під час судового засідання Іван Завальнюк не визнав своєї вини і пояснив, що підписав наказ про затвердження проєкту землеустрою щодо передачі у власність 26 земельних ділянок після проходження усіх процедур погодження та візування. Обвинувачений сказав, що на нього не покладали обов’язків перевіряти земельні ділянки на місцевості або контролювати якість землевпорядних робіт, а відповідальність за достовірність документації та її відповідність вимогам законодавства несе розробник та сертифікований інженер-землевпорядник.

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Також Іван Завальнюк зазначив, що не був знайомий ні з працівниками, які брали участь у розробленні документації, ні з людьми, яким передали земельні ділянки.

Ознайомившись з доказами та заслухавши покази свідків, суд перекваліфікував обвинувачення експосадовцю із ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем) на ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

«Дії обвинуваченого були спрямовані саме на службову недбалість, оскільки він, будучи службовою особою та маючи обов’язок забезпечити законність і обґрунтованість затвердження проекту землеустрою, неналежно виконав свої службові обов’язки через несумлінне ставлення до них», – йдеться у вирок суду.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олена Голяна визнала Івана Завальнюка винним у службовій недбалості і призначила йому 3 роки ув’язнення з позбавленням права 1 рік обіймати посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, пов’язані з розпорядженням землями державної та комунальної власності та прийняттям рішень у сфері земельних відносин.

Через закінчення строків давності експосадовця звільнили від призначеного покарання. На вирок можуть подати апеляцію.

За інформацією НАЗК уродженець Яремчі Іван Завальнюк керував Головним управлінням Держгеокадастру в Закарпатській області з серпня 2020 року по квітень 2021 року, а до того очолював відділ державної експертизи в Держгеокадастрі Прикарпаття. Після звільнення посадовець задекларував 47 тис. грн на банківському рахунку, а також 200 тис. грн і 10,5 тис. доларів готівкою. У його власності було 25% квартири в Яремчі та ВАЗ 2109.