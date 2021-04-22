Служба безпеки України викрила схему переведення державних земель у приватну власність за участі керівництва Держгеокадастру у Закарпатській області. Схему організувало вище керівництво ГУ Держгеокадастру у Закарпатській області, повідомила СБУ в четвер, 22 квітня.

Правоохоронці встановили, що протиправну схему організував колишній виконувач обов’язків начальника ГУ Держгеокадастру. Він залучив до схеми новопризначеного очільника установи та деяких керівників структурних підрозділів.

Учасники оборудки виділяли з державної у приватну власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення поблизу Ужгорода, а до Державного земельного кадастру вносили інші дані. Таким чином, замовники отримували землі з лісовими угіддями під виглядом сільськогосподарських земельних ділянок.

«Слідчі СБУ задокументували, що у 2020 році в. о. начальника ГУ Держгеокадастру, зокрема, надав дозвіл на розроблення проекту землеустрою стосовно відведення у власність 26 ділянок загальною площею майже 54 га», – сказано в повідомленні.

Водночас, ці землі підлягали передачі у комунальну власність об’єднаній територіальній громаді.

СБУ повідомила, що фігурантам справи вже оголосили підозру. Зокрема, теперішньому начальнику і колишньому в. о. Начальника інкримінують зловживання владою або службовим становищем, а інженеру-землевпоряднику – підроблення документів.

У своєму повідомленні СБУ не вказує імен підозрюваних.