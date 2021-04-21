Проект закону має усунути різноманітні недоліки землекористування, переконують в Уряді

Кабінет міністрів України на своєму засіданні у середу, 21 квітня, схвалив проект закону про внесення змін до закону про консолідацію земель сільгосппризначення, який, зокрема, передбачає зміни, які можуть означати скасування права українців на безкоштовні 2 га землі. Про схвалення законопроекту повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

«Урядовці схвалили проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань консолідації земель», яким пропонується удосконалити правове регулювання відносин щодо консолідації земель, передусім сільськогосподарського призначення, шляхом визначення організаційно-правових засад консолідації таких земель, підстав, способів та порядку проведення консолідації земель», – написав Мокан у Telegram.

Також пропонується визначити новий вид документації із землеустрою, відповідно до якої здійснюватимуться заходи, пов'язані з проведенням консолідації земель.

Консолідація земель – комплекс організаційних, правових, землевпорядних та інших заходів, що полягає в економічно обґрунтованому об'єднанні землевласниками земельних ділянок всіх категорій та форм власності, місце розташування, розміри та конфігурація яких забезпечують стале землекористування.

«Проекти землеустрою щодо консолідації земельних ділянок розробляються з метою усунення недоліків земельних ділянок (черезсмужжя, дрібноконтурність, відсутність доступу до доріг та комунікацій тощо), а також можуть передбачати здійснення заходів щодо поділу, об'єднання, обміну, купівлі-продажу земельних ділянок, встановлення земельних сервітутів, укладення, зміни договорів про користування земельними ділянками», – додав він.

Так вказується, що строк оренди земельних ділянок с/г призначення не може бути меншим 7 років, а ділянок меліоративних земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація – не меншим, ніж 10 років.

«У зв'язку із запровадженням в Україні з 1 липня 2021-го року ринкового обігу земель с/г призначення виникає необхідність встановлення правила про примусову консолідацію на основі права власності. У країнах Європи з розвиненими правовими системами та діючим принципом верховенства права наявний багатий досвід правового регулювання цих відносин: консолідація здійснюється в багатьох випадках за рішенням суду чи квазісудових органів на підставі спеціальних проектів», – пояснив Василь Мокан.

За його словами, запропонований проект закону дасть змогу внаслідок перерозподілу земель усунути різноманітні недоліки землекористування, що сприятиме встановленню ринкової вартості земельних ділянок с/г призначення та умов для розвитку ринкових орендних відносин. Рішення уряду ще має підтримати Верховна Рада.