Служба безпеки України розкрила масштабну схему розкрадання земель чиновниками Держгеокадастру – через електронні реєстри незаконно вивели понад 700 тис. гектарів. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

За даними слідства, посадовці 22 регіональних підрозділів під «прикриттям» центрального керівництва оформили понад 2,5 тис. земельних ділянок по два і більше разів за одним цільовим призначенням на одну особу, що є грубим порушенням закону.

Під час масштабних обшуків у регіональних підрозділах Держгеокадастру та вдома у фігурантів кримінального провадження правоохоронці виявили документацію, електронні носії інформації, комп’ютерну техніку та інші документи, що підтверджують їхню діяльність.

На думку кіберфахівців СБУ, корупційний механізм функціонував через «прогалини» у роботі Національної кадастрової системи та системи електронного документообігу «Докпроф», яку використовують у багатьох органах влади.

Наразі СБУ надіслала офіційного листа до Держгеокадастру з вимогою негайно усунути недоліки, виявлені у роботі інформаційних систем відомства.

Триває досудове розслідування за ст. 362 (Несанкціонована зміна інформації) та ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Зазначимо, що у грудні працівники Національного антикорупційного бюро та Служби безпеки України затримали «на гарячому» двох осіб, які передали 52 тис. доларів хабаря голові Держгеокадастру за видачу наказів про виділення земельних ділянок підставним особам. Крім того, екс-голову управління Держгеокадастру на Луганщині ув’язнили на 9,5 років