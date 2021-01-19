Новоайдарський районний суд Луганської області засудив колишнього в.о голови Головного управління Держгеокадастру на Луганщині Євгена Коржа до дев’яти років та шести місяців позбавлення волі. Суд визнав його винним в одержанні хабаря, зазначає Офіс генпрокурора у вівторок, 19 січня.

Крім того, його також позбавили права обіймати керівні посади строком на три роки, а його майно підлягає конфіскації.

Як відзначає прокуратура, у червні 2017 року він отримав 500 тис. грн хабаря за видачу наказів на розробку проектно-технічної документації щодо відведення у власність земельних ділянок загальною площею близько 200 га.

Нагадаємо, що в.о голови Головного управління Держгеокадастру на Луганщині Євгена Коржа затримали у червні 2017 року. Високопосадовця затримали саме тоді, коли той вимагав 1,2 млн грн через двох посередників.