Замок у Підгірцях був палацового типу

Підгорецький замок є одним з найкрасивіших на Львівщині. Проте нині такі висновки роблять за його архітектурними особливостями. Внутрішнє оздоблення втрачене внаслідок пожеж та безгосподарності в радянський період. Проте раніше інтер’єр королівського маєтку був нічим не гіршим за зовнішню велич. У XVII–XVIII ст. палацові зали прикрашали різьблені дерев’яні стелі, настінні розписи, мармурові портали й каміни, художні паркети, венеційські дзеркала та численні живописні полотна. Кожне приміщення мало власне оформлення, призначення і навіть назви.

Історію інтер’єрів Підгорецького палацу докладно описав краєзнавець Дмитро Чобіт у розвідці «Ансамбль Підгорецького замку». Її цитують у бібліографічному покажчику Оксани Максименко для Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького.

Столовий зал із портретом гетьмана на стелі

Найбільшим і найрепрезентативнішим приміщенням палацу був Столовий зал. Він займав північно-західне крило будівлі, мав квадратну форму й вісім просторих вікон, з яких відкривався краєвид на парк і навколишню місцевість. Через засклені двері можна було вийти на терасу північно-західного бастіону.

Особливою мистецькою цінністю залу була дерев’яна стеля. Її підтримували дві пари масивних перехрещених сволоків із різьбленням. Вони поділяли стельову площину на 17 частин, призначених для окремих живописних композицій. Мистецтвознавці високо оцінювали це різьбярське оздоблення, порівнюючи його з декором стель королівського замку на Вавелі у Кракові.

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Столова зала (фото з Мандрівки Старим Кордоном)

Центральне місце композиції займав портрет власника Підгірців, коронного гетьмана Станіслава Конєцпольського. Він був частиною фрески «Апофеоз Станіслава Конєцпольського». Портрет обрамляли алегоричні фігури: крила орла символізували військову славу гетьмана, за його спиною стояв ангел-охоронець, амури з військовими трубами та стрілами доповнювали композицію.

Решта шістнадцять живописних полів також розповідали про військову кар’єру Конєцпольського. На них були зображені битви під Смоленськом, Калішем, Кам’янцем-Подільським та в інших місцевостях. Однією з композицій була сцена «Владислав IV приймає присягу козацької старшини». За описом Дмитра Чобота, фреска відтворювала особливості одягу короля, шляхти та українських козаків. Оскільки її створили сучасники зображених подій, вона мала також історичну цінність.

Наприкінці XVII століття зал змінив призначення. Після того як 1682 року замок перейшов у власність Яна III Собеського, сюди почали звозити його військові трофеї. Серед них були холодна та вогнепальна зброя, лицарські обладунки й турецький султанський намет. Відтоді колишній Столовий зал називали Лицарським. Він перетворився на своєрідну експозицію військових здобутків короля, зокрема пов’язаних із перемогою під Віднем 1683 року.

Лицарська зала (фото з Вікіпедії)

Кармазиновий, Китайський, Дзеркальний і Золотий зали

На схід від Лицарського залу розташовувався Кармазиновий. Його назва походить від кармазину – темно-червоного сукна, яким, імовірно, спочатку були оббиті стіни. На такому тлі особливо виразно виглядали численні картини, що прикрашали приміщення.

Кармазинова зала (фото з Мандрівки старим кордоном)

З Кармазинового залу можна було потрапити до Китайського кабінету, розташованого в центральній частині палацу. Його оформлення наслідувало китайський стиль, а в інтер’єрі зберігалися предмети східного мистецтва. Дверні портали та великий камін були оздоблені чорним італійським мармуром із гербами Станіслава Конєцпольського.

Китайська зала (фото з Вікіпедії)

Далі містився Золотий зал. Назва відповідала його оздобленню: позолота вкривала різьблений дерев’яний плафон стелі, меблі та рами численних картин на біблійні сюжети.

Золота зала (фото з Вікіпедії)

Наступним у палацовій анфіладі був Дзеркальний зал. Його стіни оббивали турецькою тканиною, а поміж живописних полотен розміщували великі й малі венеційські дзеркала в позолочених рамах. Дзеркала займали значну частину стін і візуально розширювали простір кімнати.

Дзеркала зала (фото з Мандрівки старим кордоном)

Мозаїчний кабінет – особисті апартаменти власника

На північ від Дзеркального залу розташовувався Мозаїчний кабінет. Його назва походила від підлоги, викладеної у вигляді мозаїки. Вхід прикрашав портал із червоного мармуру з вирізьбленим гербом Конєцпольського.

Це приміщення мало особливе призначення: тут власник замку працював, відпочивав і спав. У кабінеті стояло просторе ліжко з балдахіном, стіл для читання та написання документів, столики й крісла. Блакитні стіни прикрашали дзеркала в позолочених рамах і численні картини. Кімнату обігрівав камін із полірованим обрамленням із чорного італійського мармуру.

Спочатку кабінетом користувався Станіслав Конєцпольський, згодом – Ян III Собеський. Саме тому приміщення також називали Спальнею короля Яна III Собеського.

Спальня короля Яна III Собеського (фото з Мандрівки старим кордоном)

Із кабінету через засклені двері можна було вийти на терасу північно-східного бастіону. Звідти відкривалися краєвиди на тераси італійського парку, французький парк, навколишні пагорби та Брідську низовину.

Жовтий і Зелений зали та замкова каплиця

Південну частину першого поверху займали Жовтий і Зелений зали. Між ними містилася замкова каплиця, призначена для власників резиденції, їхніх гостей і слуг.

Зелена зала (фото з Мандрівки старим кордоном)

Головною окрасою каплиці був позолочений вівтар з образом Матері Божої. В оздобленні використовували італійський мармур. У XVII ст. стіни та інші елементи інтер’єру прикрашала художня ліпнина, яка згодом, у першій половині XIX століття, почала осипатися. Її замінили простим гладким тинькуванням. На стінах також розміщували десятки образів і портретів власників замку та їхніх родичів.

Замкова каплиця (фото з Мандрівки старим кордоном)

Зали палацу сполучалися між собою дверима, утворюючи анфіладу. Мармурові портали, розташовані один за одним, створювали перспективу, яка підкреслювала просторову організацію інтер’єрів. До зовнішніх терас вели лоджії з арковими прорізами та кам’яні сходи з балюстрадами.

Картинна галерея на стінах палацу

Живопис був важливою складовою оформлення Підгорецького палацу. Картини розміщували не лише у великих парадних залах, а й у невеликих кімнатах та кабінетах.

За описами кінця XIX ст., у замку налічувалося близько ста портретів і 200 картин на біблійні, батальні, міфологічні, побутові та пейзажні сюжети. Портретна галерея представляла родини Конєцпольських, Собеських, Потоцьких, Жевуських та пов’язаних із ними шляхетських родів.

У замку зберігалася велика мистецька колекція (фото з Мандрівки старим кордоном)

Початок картинній галереї поклав художник Ян де Баан. У 1663 році він створив низку історичних полотен, присвячених діяльності Станіслава Конєцпольського та подіям його часу. Понад три чверті живописної збірки становили твори на біблійні теми. Серед них були роботи польського художника Шимона Чеховича, який у 1762–1767 роках працював при дворі Жевуських у Підгірцях.

Живопис доповнювали старовинні меблі, годинники, світильники, килими, тканини, вироби зі срібла, порцеляни й кришталю. В описах палацу згадуються також колекції холодної та вогнепальної зброї XVI–XVIII століть, лицарські обладунки й трофеї Яна III Собеського.

Трофейний турецький намет (фото з Мандрівки старим кордоном)

А ще у замку була велика книгозбірня та архів, у якому зберігалася, зокрема, колекція документів та листів гетьмана Івана Мазепи.

Пожежа і втрачені інтер’єри

Історія палацових залів завершилася великими втратами у XX столітті. Під час Першої та Другої світових воєн постраждали мистецькі колекції. Залишки експонатів згодом передали до львівських музеїв, а в самому замку облаштували туберкульозний санаторій.

Взимку 1956 року в будівлі сталася пожежа. Через сильні снігопади, морози та відсутність належного під’їзду замок горів три дні. Вогонь знищив дахи, художні стелі та фрески. Від розписів збереглися окремі чорно-білі фотографії, зображення та спогади очевидців.

В інтер’єрі замку збереглися портали та каміни (фото Львівської галереї мистецтв)

Тепер уявлення про колишній вигляд залів формують насамперед історичні описи, інвентарі та фотографії. Частина картин із підгорецької колекції зберігається у Львівському історичному музеї та Львівській національній галереї мистецтв імені Бориса Возницького, окремі полотна представлені в експозиції Олеського замку.