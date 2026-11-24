Картину «Погляд з давнини» Іван Марчук написав у 1994 році

Картину відомого художника з Тернопільщини Івана Марчука продали на аукціоні за 118 тис. доларів. Цей лот став найдорожчим на торгах в аукціонному домі Goldens, які провели у Києві.

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Картину «Погляд з давнини» Іван Марчук написав у 1994 році в США. На полотні акриловою фарбою зображені вази та глеки різних форм у теплих тонах. Митець частково використав свій унікальний авторський стиль «пльонтанізм». Розмір полотна – 61 см на 76 см. Унизу є підпис художника і дата створення.

Аукціон тривав з 11 по 19 листопада. Під час торгів один із покупців запропонував за роботу 100 тис. доларів. З урахуванням податків, зборів та авторської винагороди загальна сума становить 118 тис. доларів.

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Додамо, що Іван Марчук – український художник, уродженець Тернопільщини. Він є лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка, народним художником України та кавалером відзнаки «Національна легенда України».

За версією британського видання The Daily Telegraph, Марчук увійшов до списку 100 найвидатніших діячів сучасності. Він провів понад 150 персональних та 50 колективних виставок в Україні й за кордоном. Роботи митця можна побачити в музеях на п’яти континентах світу.

Улітку на відомому аукціоні Sotheby's продали ще одну роботу майстра – картину «Щедра планета». Полотно придбав анонімний покупець за 96 тис. євро.