Роботу оцінили в 40–60 тис. євро, але продали дорожче

На відомому аукціоні Sotheby's у вівторок, 2 червня, продали одну з робіт відомого українського художника Івана Марчука. Картину «Щедра планета» придбав анонімний покупець за 96 тис. євро. Про продаж повідомили на офіційній сторінці Sotheby's, а також сам художник у фейсбуці.

«Сьогодні мій натюрморт, створений на Манхеттені у Нью-Йорку в період еміграції до США, здобуде свій новий дім. У кожного твору – своя доля», – написав Іван Марчук.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

За даними митця, картину «Щедра планета» він написав у 1994 році. На полотні зображені яблука та груші у теплих тонах в унікальному авторському стилі «пльонтанізм», засновником якого є Іван Марчук. Розмір картини – 91 см на 91 см. Написана вона олійними фарбами на полотні. Роботу продали з приватної колекції.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Аукціон на Sotheby's тривав чотири години. Орієнтовна початкова вартість картини становила від 40 до 60 тис. євро. Придбали ж її за 96 тис. євро.

Додамо, що це не найдорожча продана на аукціоні картина цього художника. У червні 2024 року роботу Івана Марчука «Зійшов місяць над Дніпром» продали за 300 тис. доларів на аукціоні Goldens у Києві. Цей продаж встановив новий рекорд для сучасного українського мистецтва, повідомляло «Суспільне.Культура». Новим власником став громадянин США, який вирішив залишитися анонімним.