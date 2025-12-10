Михайло Апостол та Іван Марчук

Український художник Іван Марчук заявив про порушення авторських прав. Він звинуватив колишнього народного депутата Михайла Апостола у привласнені авторських права на картини. Про це художник повідомив на своїй сторінці у фейсбуку, додавши до допису відеозвернення.

«Шляхом обману з використанням шахрайських прийомів ще у 2020 році мені нав'язали договір, який я не мав ні найменшого наміру і потреби підписувати. Уже в день підписання я збагнув його суть і відразу звернувся до його головного ініціатора Михайла Апостола з вимогою будь-які подальші дії припинити та отримав запевнення, що документ не чинний», ‒ йдеться у повідомленні. Адже ніби то для набуття чинності його мав завірити нотаріус. У 2024 році художник довідався, що Апостол називає себе власником авторський прав на твори Марчука. Митець додав, що подав заяву до суду.

Під час підписання договору, за словами Івана Марчука, була присутня Тамара Стрипко, організаторка його виставок та творчих проєктів, з якою він співпрацює вже понад двадцять років. Як стверджує художник, вони разом намагалися непублічно з'ясувати ситуацію, яку спочатку сприймали як «непорозуміння». Проте Михайло Апостол ніяк не відреагував на ці спробу.

Він натомість відкидає усі звинувачення та у свою чергу також виклав відеозвернення у фейсбуку. Він заявив, що не має жодних зареєстрованих авторських прав на роботи Марчука й наголосив, що цю інформацію можна перевірити у відкритих реєстрах. ZAXID.NET намагається перевірити цю інформацію.

Екснардеп зазначив, що допомагав художнику повернути 101 картину, яку намагалися вивезти до Іспанії. Він звинуватив Тамару Стрипко у маніпуляціях, ізоляції Марчука від рідних і спробах контролювати його спадщину.

«Постійно перебуваючи поруч з Маестро, «помічниця» фактично нав’язала йому свою присутність. Я багато разів чув від нього слова про небажання спілкуватися з нею, як і свідчив про його втому від такої «помічниці». Однак з часом ця людина, маніпулюючи, почала виступати від імені Марчука, формуючи публічні тексти, висловлювання і навіть звернення у стилі «ми вітаємо», «ми хочемо», «нас би влаштувало». Це створило у неї ілюзію співволодіння спадщиною Генія ‒ не лише творчою, а й матеріальною», ‒ говорить Апостол.

Судовий процес щодо визнання недійсним ліцензійного договору триває у Тернопільському міськрайонному суді з липня 2025 року.

Видання «Главком» опублікувало копію документа, про який йдеться. Це ліцензійний (авторський) договір із підписами п’яти людей: Івана Марчука, Сергія Павленка, Михайла Синиці, Ігоря Апостола (син екснардепа) та Тамари Стрипко. Художник надав там чотирьом особам виключну ліцензію на використання авторських прав на всі свої картини терміном на 100 років. За це митець мав би отримати 10 тис. грн. Також договір передбачає 5% роялті від надходжень за ліцензійні права. Однак, за словами художника, ніхто ніколи жодних грошей за цим договором не передавав.

Нагадаємо, знаному українському художнику Івану Марчуку – 89 років. Після початку повномасштабного вторгнення він працює у Відні.