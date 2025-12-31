Зендея та Роберт Паттінсон зіграли заручену пару

Вийшов український трейлер романтичної комедії The Drama з Зендеєю і Робертом Паттінсоном в головних ролях, яка в українському прокаті отримала локалізовану назву «Любить не любить».

Як повідомила пресслужба кінодистрибʼютора Green Light Films, в український прокат фільм вийде 2 квітня 2026 року.

Стрічка розповідає про заручену пару, чиї стосунки опиняються під загрозою через несподівані події напередодні весілля. Героїня Зендеї Емма Гарвуд працює у книгарні Mission Books, а персонаж Роберта Паттінсона Чарлі Томпсон, є директором вигаданого Кембриджського художнього музею.

Також у фільмі зіграли Мамуду Аті, Алана Хаїм та Гейлі Ґейтс. Зняв стрічку норвезький режисер і сценарист Крістоффер Борглі, для якого це вже другий великий проєкт для студії A24 – у 2023 році він зняв для них комедійне фентезі «Сценарій сну» з Ніколасом Кейджем.