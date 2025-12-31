Мел Гібсон та Розалінд Росс були разом девʼять років

Американський актор Мел Гібсон та сценаристка Розалінд Росс розійшлися після дев'яти років стосунків. Про це повідомляє People.

Пара оголосила про спільне рішення розірвати стосунки 30 грудня. Вони були разом з 2014 року та виховують восьмирічного сина Ларса. Однак офіційно одружені вони не були.

«Хоч завершення цього етапу в нашому житті сумне, ми благословенні чудовим сином і продовжимо бути найкращими батьками», – йдеться у спільний заяві Гібсона та Росс.

Відомо, що 69-річний Гібсон і 35-річна Росс розійшлися ще близько року тому, але не афішували цього. Пара заявила продовжуватиме спільно виховувати Ларса.

Загалом у Мела Гібсона є восьмеро дітей від різних шлюбів. Із колишньою дружиною Робін Мур у нього шестеро синів – Крістіан, Едвард, Вільям, Луї, Майло та Томас і дочка Ханна. Крім того, від стосунків із композиторкою Оксаною Григорʼєвою у Гібсона є 16-річна дочка Люсія.