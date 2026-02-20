Прем’єра анімаційного фільму запланована на 18 червня 2026 року

Студії Pixar Animation Studios та Walt Disney Pictures представили перший трейлер продовження популярної франшизи «Історія іграшок 5». Прем’єра анімаційного фільму запланована на 18 червня 2026 року.

Режисерами нової частини стали Ендрю Стентон та Кенна Гарріс. До озвучення повернулися зірки франшизи: Том Генкс, Тім Аллен та Джоан Кʼюсак. Також до акторського складу приєдналися Ґрета Лі, Конан ОʼБраєн та інші.

У центрі сюжету знову опиняються Вуді, Базз, Джессі та їхні друзі. Цього разу їм доведеться зіткнутися з незвичним суперником – високотехнологічним планшетом у формі жабки Ліліпад.

Що відомо про «Історію іграшок»

Американський комедійний мультфільм. Перша частина ще у 1995 році. Сюжет розповідає про іграшки, які оживають, коли поруч немає людей. Історія фокусується на відносинах ковбоя Вудді та космічного рейнджера Базза Лайтера. У Вудді розвивається заздрість до База, коли він стає улюбленою іграшкою Енді, власника іграшок, і йому доводиться порозумітись зі своїм суперником, аби знайти вихід зі скрутного становища, в якому вони обидва опинились. Це був перший повнометражний фільм, повністю змодельований на комп’ютері, через що його вважають один з найкращих мультфільмів в історії.