Барбра Стрейзанд вперше відвідає Каннський фестиваль

Почесну «Золоту пальмову гілку» за внесок у кіномистецтво отримає Барбра Стрейзанд, відома американська актриса та співачка, повідомила пресслужба фестивалю. Нагороду їй вручатимуть на закритті, 23 травня.

Дирекція фестивалю заявили, що у свої 83 роки Стрейзанд залишається світовою зіркою, яка запам'яталася грою як у театрі, так і у великому кіно. Це буде перший візит артистки на Круазетт в історії Каннського кінофестивалю.

«Барбра Стрейзанд – світова зірка, легендарний зв’язок між Бродвеєм та Голлівудом, між сценою мюзик-голу та великим екраном. Слухати, як вона співає, і бачити її виступи – частина наших найкращих часів», – йдеться у повідомленні фестивалю.

«З гордістю та глибоким смиренням я рада приєднатися до лав почесних лауреаток «Золотої пальмової гілки», чия робота давно мене надихає. У ці складні часи кіно має силу відкривати наші серця та розуми для історій, що відображають нашу спільну людяність, та для перспектив, що нагадують нам про нашу крихкість та стійкість. Кіно долає кордони та політику, і стверджує силу уяви формувати більш співчутливий світ», – прокоментувала нагороду акторка.

Барбра Стрейзанд народилась 24 квітня 1942 року у Нью-Йорку та розпочала свою кар'єру в 1968 році і за першу роль у стрічці «Смішне дівчисько» отримала «Оскар» за стрічку. З того часу артистка знялася у більш ніж 40 картинах, включаючи дилогію «Знайомство з Факерами», драму «У дзеркала два обличчя» та мелодраму «Якими ми були». Вона також представила 3 режисерські роботи, має 2 «Оскари», 11 «Золотих глобусів». Вона стала першою жінкою, яка отримала нагороду за найкращу оригінальну пісню в 1977 році та першою жінкою, яка отримала «Золотий глобус» за найкращу режисуру в 1984 році (фільм «Єнтл»). Вона також записала 37 студійних альбомів, 13 саундтреків, отримала 10 премій «Греммі». Стрейзанд – єдина артистка, яка досягала першого місця в чартах протягом шести десятиліть поспіль.

Її бабуся й дідусь по батьківській лінії іммігрували до США з Галичини. Останнім місцем проживання Ісаак Стрейзанд, дід співачки, вказав місто Бережани (тепер Тернопільська область України).

Стрейзанд – благодійниця та активістка з питань жінок, ЛГБТ, ядерного роззброєння та зміни клімату. Вона – амбасадорка глобальної ініціативи президента України з підтримки України, запущеної під час російсько-української війни United24 у напрямі «Медична допомога».

79-й міжнародний Каннський кінофестиваль пройде з 12 по 23 травня у Франції. 12 травня почесну «Золоту пальмову гілку» отримає новозеландський режисер Пітер Джексон.