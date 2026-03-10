Існує стереотип, що відомі виконавці не можуть бути одночасно й успішними акторами, однак приклади деяких голлівудських зірок його ламають. До прикладу, попзірка Джастін Тімберлейк паралельно зі співочою кар’єрою, починаючи із 2000-х, регулярно знімався в кіно, обираючи доволі успішні картини. ZAXID.NET пропонує добірку яскравих ролей Джастіна Тімберлейка, якими він залишив помітний слід у кіно.

«Час» (2011)

In Time

Науково-фантастичний трилер, сюжет якого відбувається у недалекому майбутньому. Вчені навчилися вимикати ген старіння. Щоб уникнути перенаселення, час зробили валютою, за яку можна купити що завгодно. У цьому світі багатії можуть жити вічно, а ось людям меншого статку за вічне життя доводиться торгуватися. Головний герой Вілл Салас отримує у своє розпорядження нескінченний час, проте не встигає врятувати свою матір.

«Колесо чудес» (2017)

Wonder Wheel

Події фільму розгортаються у 50-х роках у Нью-Йорку. У парку атракціонів працює оглядове колесо. Атракціон дуже популярний серед відвідувачів. Власники колеса – Гампті та Джинні, вони живуть звичайним життям, але дружина заглядається на привабливого рятівника із пляжу Міккі, якого зіграв Тімберлейк. Якось до кафе, де працює Джинні, приходить Кароліна, яка стверджує, що вона – донька Гампті.

«Палмер» (2021)

Palmer

Фільм про Едді Палмера – колишню зірку студентського футболу, чия професійна карʼєра обірвалась після того, як він потрапив у в’язницю. Після звільнення він повертається у рідне місто, де його наздоганяють проблеми з минулого. Там він починає дружити з хлопчиком, якого кинула його мати. Доглядаючи за ним, Едді також знайомиться і заводить стосунки з вчителькою.

«Соціальна мережа» (2010)

The Social Network

У драмі про історію створення «Фейсбуку» Тімберлейк зіграв успішного програміста Шона Паркера. Його герой вигадав популярну свого часу мережу для обміну музикою Napster.

«Секс по дружбі» (2011)

Friends with Benefits

Молодіжна комедія про друзів Джеймі та Ділана, які мають різні погляди на життя. Джеймі боїться серйозних стосунків, а Ділан навпаки – хоче, аби жінки в ньому бачили не лише сексуальний об’єкт. Тому друзі вирішують спробувати стосунки без зобов’язань, однак їхні плани руйнують справжні почуття.