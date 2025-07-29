Часто успішні актори подаються в музику, але не завжди вдало, адже один талант переважає інший. І навпаки – співаки, які успішно реалізували себе в музиці, хочуть показати й свої акторські таланти. Більшості так і не вдається вийти зі звичного музичного образу, однак деякі виконавці стали справжніми голлівудськими знаменитостями та отримують престижні кінонагороди.

ZAXID.NET пропонує добірку визнаних співаків-акторів.

Дженніфер Лопес

Зірка почала танцювати і грати в кіно, аби стати співачкою. Однак її ранні ролі у романтичних комедіях, таких як «Весільний переполох», «Покоївка з Мангеттену» чи «Потанцюймо» зробили її затребуваною акторкою на початку 2000-х. Після того вона менше знімалась у кіно і більше присвятила себе музиці, втім у останні кілька років зіграла у знакових для її карʼєри драмах, приміром, «Фатальна пристрасть» і «Вийду за тебе».

Леді Ґаґа

Успіх Леді Ґаґи в кіно почався із популярного серіалу «Американська історія жахів», де впродовж 12 серій у неї була головна роль. У 2018 році вона отримала головну роль у стрічці «Народження зірки». До цього фільму вона написала і виконала всі саундтреки, за що отримала «Оскар». Після цього вона зіграла головні ролі ще в двох успішних проєктах – «Гуччі» та «Джокер: Божевілля на двох».

Гаррі Стайлз

Колишній соліст популярної молодіжної групи One Direction свою сольну карʼєру в музиці та в кіно розвивав паралельно. Зокрема, у 2017 році він отримав одну з провідних ролей у воєнній драмі Крістофера Нолана «Дюнкерк». У 2022 році вийшов психологічний трилер «Не хвилюйся, серденько», в якому Гаррі виконав головну роль. Того ж року світ побачила романтична драма «Мій поліцейський», в якій співак зіграв екранний роман із Девідом Доусоном.

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Джаред Лето

Соліст Thirty Seconds to Mars, який відомий українцям скандальними заявами про війну, за здобутки в кіно був номінований на «Оскар» і отримав статуетку за найкращу чоловічу роль другого плану в фільмі «Далласький клуб покупців». Крім цього, він зіграв у таких популярних проєктах, як «Реквієм за мрією», «Американський психопат», «Перерване життя», «Загін самогубців», «Той, хто біжить по лезу 2049» і «Пан ніхто».

Джастін Тімберлейк

Попвиконавець має велику фільмографію, насичену різноплановими ролями. Зокрема, він зіграв провідні ролі у фільмах «Альфа Дог» (2006), «Соціальна мережа» (2010), «Друзі по сексу» (2011), «Час» (2011), «Палмер» (2021) і «Рептилія» (2023). За різні ролі в кіно він чотири рази був номінований на престижну премію «Еммі».

Селена Гомес

Співачка також розвивала свою карʼєру паралельно з кіно. Найпопулярнішими її роботами є ролі в проєктах «Чаклунки з Вейверлі» (2007-2012), «Ще одна історія про Попелюшку» (2008), «Програма захисту принцес» (2009), «Дощовий день у Нью-Йорку» (2019). За роль в телесеріалі «Вбивства в одній будівлі» її двічі номінували на «Золотий глобус» (2023, 2024), а у 2024 році вона отримала приз Каннського кінофестивалю за найкращу жіночу роль в фільмі «Емілія Перес».

Майлі Сайрус

Найбільш відомою її роллю є популярний телесеріал 2000-х «Ханна Монтана». Також вона зіграла у проєктах «Вольт» (2008), «Остання пісня» (2010), «Літо. Однокласники. Любов» (2012) і «Агент під прикриттям» (2012), а також з'явилася у «Вартових галактики 2» (2017) та в одному з епізодів «Чорного дзеркала» (2019).