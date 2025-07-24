24 липня популярній латиноамериканській акторці Дженніфер Лопес виповнюється 56 років. Вона одна з небагатьох знаменитостей, яка змогла побудувати успішну кар’єру як в музиці, так і у кіно. Глядачам Джей Ло особливо полюбилася завдяки ролям у романтичних комедіях початку 2000-х. ZAXID.NET пропонує п’ять легких ромкомів з акторкою.

«Весільний переполох» (2001)

Мері Фіоре (Дженніфер Лопес) – організаторка весіль, яка добре розуміється на любові та шлюбі. Проте її власне романтичне життя менш успішне за кар’єру. За дуже незвичайних обставин Мері знайомиться зі Стівом Едісоном. Ця зустріч змусила її повірити у кохання. Однак з’ясувалося, що Стів – наречений її багатої клієнтки.

«Покоївка з Мангеттену» (2002)

Маріса Ветура (Дженніфер Лопес) разом із сином живе в Бронксі та працює покоївкою в першокласному готелі на Мангеттені. Вона закохується в багатого бізнесмена Крістофера Гелла – спадкоємця американської політичної династії, який приїхав у Нью-Йорк лише на тиждень. Кріс приймає Марісу за дівчину з вищого світу.

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«Потанцюймо» (2004)

Джон Кларк має гарну роботу й люблячу сім'ю, проте відчуває себе недостатньо щасливим. Повертаючись із роботи додому, він бачить у вікні танцювальної студії дівчину, яка танцює. Одного дня Джон вирішує прийти до школи й записатися на уроки бальних танців. Поліна (Дженніфер Лопес) – танцівниця, яка невдало брала участь у конкурсі в Англії, після чого вирішила викладати в маленькій студії. Вона починає викладати танці для Джона, в якого, здається, виникають романтичні почуття.

«Запасний план» (2010)

Самотній Зої (Дженніфер Лопес) вже за 30, і вона мріє стати матір’ю. Зневірившись зустріти коханого, вона вирішила зробити штучне запліднення. І того ж дня, коли тест на вагітність виявився позитивним, вона зустріла Стена. Тепер перед нею постав вибір – як розповісти коханому про вагітність і не сполохати почуття, які тільки почали зароджуватись.

«Якщо свекруха – монстр» (2005)

Всі неодноразові спроби Шарлотти «Чарлі» Кантілліні (Дженніфер Лопес) знайти чоловіка виявляються невдалими. Одного разу вона зустрічає Кевіна – красивого і турботливого хлопця, в якого, здається, взагалі немає недоліків. Кевін робить Чарлі пропозицію, разом із тим дівчина дізнається, що головним недоліком нареченого є його мама.