Цього року в Україні покажуть новий сезон популярного проєкту «Холостяк». Однак холостяцька тематика не лише цікавить телевізійників, а й часто стає вдалою темою для кінорежисерів. Чимало класичних сюжетів у фільмах побудовані навколо холостяків, які під кінець фільму знаходять своє справжнє кохання.

ZAXID.NET пропонує добірку подібних романтичних фільмів.

«Холостяк» (1999)

Романтична комедія режисера Гарі Сіньйора, у головних ролях – Кріс О'Доннелл і Рене Зеллвегер. Джиммі Шенон не хотів одружуватись, цінуючи свободу. Однак все більше його друзів-холостяків одружувались, а головний герой продовжував змінювати партнерок. Енн була особливою, але про весілля не могло бути й мови. І все ж одного разу Джиммі доводиться йти до вівтаря заради спадщини, але зробити це не так просто.

«Непрохані гості» (2015)

Фільм режисера Девіда Добкіна. Джон Беквіт (Оуен Вілсон) і Джеремі Грей (Вінс Вон) – друзі і ділові партнери. Вони придумали спосіб шукати дівчат прямо на весіллях, отримавши таємний набір правил поведінки на весіллях від гуру цієї справи Цеза Рейнхолда. Джон і Джеремі почали приходити на весілля прикидаючись, що вони брати і мають спільний бізнес. Зрештою, кожний вибирає собі дівчину і підкорює її серце, а потім вони шукають нових партнерок на наступному весіллі. Однак один випадок змушує їх отримати уроки справжнього кохання.

«Секс по дружбі» (2011)

Молодіжна комедія режисера Вілла Глака із Джастіном Тімберлейком та Мілою Куніс у головних ролях. Головні герої Джеймі та Ділан – друзі, які мають різні погляди на життя. Джеймі боїться серйозних стосунків, а Ділан навпаки – хоче, аби жінки в ньому бачили не лише сексуальний об’єкт. Тому друзі вирішують спробувати стосунки без зобов’язань, однак їх плани руйнують справжні почуття.

«Холостяцька вечірка» (1984)

Фільм режисера Ніла Ізраела. За день до весілля водій шкільного автобуса Рік вирішує зібрати всіх друзів на останню вечірку за принципом «пива й жінок багато не буває». Його наречена Деббі бере ситуацію під власний контроль і очолює загін вірних подружок. Вони влаштували пастку для повій, яких друзі замовили для Ріка. Тим часом батько нареченої взагалі проти весілля і нацьковує на вечірку колишнього коханого Деббі.