Якщо ви не дуже хочете стежити за футболом як за спортивним змаганням, але вам імпонує цей вид спорту загалом, ZAXID.NET пропонує добірку легких фільмів про футбол і відданих йому героїв.

«Проклятий Юнайтед» (2009)

Біографічна драма про Браяна Клафа – зухвалого, харизматичного тренера, роль якого виконує Майкл Шин. Його запрошують стати головним тренером клубу «Лідс Юнайтед». У цьому призначенні є кілька пікантних моментів, але тренер намагається їх не помічати. Режисером стрічки є Том Гупер.

«Гол» (2005)

Історія мексиканського хлопця Сантьяго (Куно Беккер), який пробивається з бідності в Ньюкаслі до світового футболу. У 2007 році вийшла друга частина фільму – продовження історії Сантьяго, цього разу в «Реалі». Третю частину, що вийшла у 2009 році, критики назвали найслабшою. У ній розповідається про участь Сантьяго в Чемпіонаті світу в Німеччині.

«Втеча до перемоги» (1981)

Події спортивної драми розгортаються за часів Другої світової війни у ​​таборі для військовополонених на території Франції. Капітан британської армії Джон Колбі колись був гравцем футбольної команди «Вест Гем Юнайтед», тому створив у таборі команду з увʼязнених. Напередодні матчу зі збірною Німеччини він бере в команду американського полоненого Роберта Гетча. Разом вони розробляють план втечі. У головних ролях – Сільвестр Сталлоне та Майкл Кейн, а режисером стрічки став Джон Гʼюстон.

«Хулігани Зеленої вулиці» (2005)

Фільм про фанатську культуру, а не сам футбол. Жорстка і атмосферна розповідь про американського студента коледжу, який приєднується до брутальної фірми клубу «Вест Гем», яку очолює молодший брат його свояка, і морально трансформується під впливом їхнього ставлення одне до одного. Режисером стрічки є Лексі Александер, а головні ролі викнують Елайджа Вуд і Чарлі Ганнем.

«Шаолінський футбол» (2001)

Шестеро братів під керівництвом досвідченого футбольного тренера створюють непереможну команду. Обʼєднавши неоціненний досвід древніх майстрів кунг-фу та сучасну тактику футбольного бою, вони подають заявку на участь у престижній футбольній першості із призом у мільйон доларів. У головній ролі – режисер фільму Стівен Чоу.

«Грай як Бекхем» (2002)

Комедійний фільм режисера Гуріндер Чадха. Джесс тільки 18, але вона твердо знає, що зробить її щасливою: футбольна кар'єра – така ж, як у знаменитого гравця «Манчестер Юнайтед» Девіда Бекхема. Поки вона ганяє мʼяч у лондонському парку, доводячи сусідським хлопчакам, що дівчата грають у футбол не гірше, її батьки і численні родичі, як і належить традиційній індійській родині, підшукують для неї гідного чоловіка і будують плани про її майбутню карʼєру юристки. Головні ролі виконують Парміндер Награ, Кіра Найтлі, Арчі Панджабі та інші.

«Юнайтед» (2011)

Британський телевізійний фільм режисера Джеймса Стронга, заснований на реальній історії «малюків Басбі» «Манчестер Юнайтед», відомій як Мюнхенська авіакатастрофа. Зокрема, фільм звертає увагу на тренера Джиммі Мерфі, якого зіграв Девід Теннант, та Боббі Чарлтона, роль якого виконав Джек ОʼКоннел.