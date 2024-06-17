Збірна України під керівництвом Сергія Реброва розпочала свої виступи у фінальній частині Євро-2024. Тож дивитись щось інше, крім футболу, складно. Проте кіно та футбол можна та потрібно поєднувати. Це не раз доводили режисери по всьому світу. ZAXID.NET обрав на власний смак десятку фільмів, які намагаються знайти інший кут зору, часом навіть подивитися на футбол із іронією.

«Рудо і Курсі»

Rudo y Cursi, Мексика, 2008. Реж.: Карлос Куарон. У рол.: Гаель Гарсія Берналь, Дієго Луна

Двоє братів - пристрасні гравці місцевої команди. Якось на сільський футбольний матч приїжджає агент столичної команди, який розшукує по країні талановитих гравців. Він у захваті від гри братів, але в збірну він може взяти лише одного з них. Кого саме? До речі, Дієго Луна та Гаель Гарсія Берналь є палкими вболівальниками за мексиканську збірну. Останній навіть вимагав, щоб під час Чемпіонату світу його вихід на театральну сцену співпав із перевою у матчі.

«Великий матч»

La grand final, Іспанія, 2006. Реж.: Жерардо Ольварес

Фільм складається з трьох дотепних історій. Кожна відбувається в окремому регіоні - нігерійської пустелі, алтайських горах і джунглях Амазонки. Герої живуть за сотні кілометрів до тих місць, де є електрика та телевізор. Але всі вони готові подолати цю відстань, заради того, щоб подивитися великий футбольний матч – фінал чемпіонату, гру між командами Бразилії та Німеччини.

«Тренер»

Mike Bassett: England Manager, Велика Британія, 2001. Реж.: Стів Беррон. У рол.: Рікі Томлін

Майкл Бассет, тренер нижчого дивізіону, несподівано очолює збірну Англії з футболу Його завдання - пройти на чемпіонат світу в Бразилії і перемогти! Що ж, у нього є своя система, але команда програє усім підряд. Преса жадає крові Бассетта...

«У пошуках Еріка»

Looking for Eric. Велика Британія, 2009. Реж.: Кен Лоуч. У рол.: Стів Евертс, Ерік Кантона

Герой картини - Ерік, листоноша та фанат футбольного клубу «Манчестер Юнайтед». Коли йому доводиться пережити кризу, він отримує шанс вийти з депресії завдяки філософським повчанням легендарного футболіста Еріка Кантона, який зіграв у картині самого себе. Протягом фільму Лоуч показує записи історичних голів, забитих Кантона – і навіть якщо ви ненавидите футбол, не можна не визнати майстерність цієї людини.

«Дідьє»

Didier, Франція, 1996. Реж. Та виконавець головної ролі – Алан Шаба

Дідьє - це симпатичний пес, чия господиня їде на кілька днів і залишає його під опікою свого друга, не знаючи, що в собачому житті кілька днів рівнозначні року. У друга виникли проблеми по роботі, і часу на пса у нього абсолютно не було. А працював він футбольним агентом. В одну прекрасну ніч автори фільму перетворюють собаку в людину, залишивши йому всі собачі звички. Незважаючи на собачу натуру, Дідьє-людина виявився геніальним футболістом.

«Проклятий Юнайтед»

The Damned United, Велика Британія, 2009. Реж.: Том Гупер. У рол.: Майкл Шін, Тімоті Сполл, Колм Міні

У 1974 році талановитий британський тренер Браян Клаф очолив досить успішну в той час команду Leeds United і протримався на цій посаді всього 44 дні. Як так вийшло, що Клаф був звільнений майже відразу після того, як потрапив до команди? П'ять років тому свою версію тих давніх подій запропонував Том Гупер, майбутній постановник «Король говорить!». У його стрічці небагато футболу, але вона докладно розповідає про гру за. Фільм був високо оцінений критиками (зокрема, за блискучу гру Мартіна Шина в ролі Клафа), а ось родина покійного тренера заявила, що «насправді все було зовсім не так».

«Втеча до перемоги»

Escape to Victory, 1981. Реж: Джон Г’юстон. У рол.: Майкл Кейн, Сильвестр Сталлоне, Пеле

У картині «Втеча до перемоги» Джон Г'юстон використав знамениту історію київського «матчу смерті», перенісши дію в німецький табір для військовополонених. Акторську команду «Втечі» очолили Майкл Кейн та Сильвестр Сталлоне, а футбольну команду - Боббі Мур та сам великий Пеле. Останній не тільки продемонстрував на екрані своє вміння вести м'яч, а й поставив «футбольну хореографію» стрічки.

«Хулігани»

Green Street Hooligans, США-Велика Британія. Реж.: Лексі Александер. У рол.: Елайджа Вуд, Майкл Воррен

Футбольне хуліганство - невід'ємна частина спортивного життя. Серед численних фільмів на цю тему є прекрасна американо-англійська постановка про гарвардського «ботаніка» (Елайджа Вуд), який потрапляє до британської хуліганської фірми. «Хуліганів» поставила німкеня Лексі Александер, чемпіонка світу з карате.

«Щасливого Різдва»

Joyeux Noël, Франція, 2005. Реж.: У рол.: Гійом Кане, Діана Крюгер, Даніель Брюль

Футбол як засіб досягнути єдності, навіть під час війни, цікавить авторів картини про І Світову війну, як брала участь у Каннському фестивалі. Святвечір 1914 року, під час якого британські, французькі та німецькі солдати і офіцери вийшли з окопів і на деякий час забули про війну, щоб привітати один одного зі святом, послухати музику ... І, звичайно ж, зіграти в футбол.

«Кістколам»

Mean Machine, США, 2001. Реж.: Баррі Сколнік. У рол.: Вінні Джонс, Джейсон Стейтем

Вінні Джонс зіграв колишнього капітана британської футбольної команди, який опиняється у в'язниці й тренує команду ув'язнених для товариського матчу з командою наглядачів. Ще одна дуже добре зроблена варіація на тему «матчу смерті».

«Вбивчий футбол»

Siu lam juk kau, Китай, 2001. Реж.: Стівен Чоу. У рол.: Стівен Чао, Чжао Вей

Божевільний, непередбачуваний, ефектний та смішний фільм, який, щоправда, не надто поважає правила футболу і зовсім не поважає закони фізики. На екрані у футбол грають майстри кунгфу, яких відправили на відкритий чемпіонат на Кубок Гонконгу.