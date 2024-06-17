Україна під час жеребкування потрапила до групи «Е»

Збірна України під керівництвом Сергія Реброва 17 червня розпочинає свої виступи у фінальній частині Євро-2024. Під час жеребкування українці потрапили до групи Е, де зіграють проти Румунії, Словаччини та Бельгії.

Кожна із цих збірних проведе щонайменше по 3 матчі групового раунду на Євро-2024. Перший матч Україна проведе проти Румунії 17 червня.

Розклад матчів збірної України на Євро-2024:

Румунія – Україна: 17 червня о 16:00, Мюнхен;

Словаччина – Україна: 21 червня о 16:00, Дюссельдорф;

Україна – Бельгія: 26 червня о 19:00, Штутгарт.

Де дивитися матчі збірної України на Євро-2024

Усі матчі чемпіонату транслює сервіс Megogo – для перегляду потрібно мати платну підписку. «Суспільне» є співтранслятором змагань, і буде безкоштовно показувати на регіональних телеканалах частину матчів, зокрема, всі матчі збірної України, чвертьфінали, півфінали, фінал, половину групового етапу та половину матчів 1/8 фіналу.