Імена гравців національної збірної на Євро 2024 лунали з різних куточків України

Збірна України з футболу у креативному відео оголосила остаточну заявку гравців, які виступлять на чемпіонаті Європи-2024. Відповідне відео з’явилось на офіційній сторінці Української асоціації футболу пізно ввечері у п’ятницю, 7 червня.

В останній дозволений день подачі заявок на чемпіонат, 7 червня, тренерський штаб національної збірної оголосив остаточну заявку на турнір. Цікаво, що цього разу УАФ запросила різні покоління футбольних вболівальників з усієї України, аби саме вони оголосили склад нашої команди.

«Чернігівські учні з рідної школи Андрія Ярмоленка підтримали свого кумира. Колишній стюард Тихон згадав часи Євро-2012 і мирний український Донецьк. Поважні шахісти Володимир та Олександр згадали молодість, коли вболівали ще за команду Лобановського. Не залишись осторонь і футбольні колеги – тренер дитячої команди ФК «Либідь». Олег Мельник оголосив Віктора Циганкова. А за полеглого героя та палкого сімферопольського фаната Олександра «Боряна» Клепікова його батьки висловили підтримку іншому кримчанину Матвієнку», – йдеться у коментарі до відео.

Імена гравців національної збірної на Євро 2024 лунали з різних куточків України: Київ, Кривий Ріг, Одеса, Полтава, Рівне, Харків, Чернігів.

До оголошення також доєднались українські військові, волонтери та парамедики, лідери думок, митці та найвідданіші вболівальники різного віку та професій. Зокрема, у відео можна побачити волонтера Ігоря Лаченкова, стендап-коміка і волонтера Василя Байдака, парамедикиню «Госпітальєрів» Катерину Галушку, рестораторку і волонтерку Тату Кеплер, футбольного коментатора і ютубера Романа Бебеха, співака Святослава Вакарчука, письменника та музиканта Сергія Жадана.

відео УАФ

Збірна України на Євро-202 – список гравців

Сам же список гравців у заявці збірної України на Євро-2024 виглядає наступним чином:

Воротарі: Георгій Бущан («Динамо»), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Андрій Лунін («Реал», Іспанія)

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — «Шахтар»), Олександр Тимчик («Динамо»), Віталій Миколенко («Евертон», Англія) Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Олександр Сваток («Дніпро-1») Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Богдан Михайліченко («Полісся»)

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (всі — «Динамо»), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — «Шахтар»), Олександр Зінченко («Арсенал», Англія), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Михайло Мудрик («Челсі», Англія), Сергій Сидорчук («Вестерло», Бельгія), Руслан Маліновський («Дженоа», Італія)

Нападники: Артем Довбик («Жирона», Іспанія), Роман Яремчук («Валенсія», Іспанія), Владислав Ванат («Динамо»)

Україна вчетверте поспіль зіграє на чемпіонаті Європи. На турнір у 2012-му році національна команда потрапила як господарка турніру, у 2016-му – через плей-оф, а у 2021-му – як переможець групи. Для того, щоб вийти із групи, Україна повинна посісти перше або друге місце у групі. Вийти у плей-оф також зможуть чотири найкращі команди, що фінішують третіми.

У порівнянні зі складом на Євро-2020 у заявці України залишилося одразу 17 футболістів. Дев'ять гравців є дебютанти турніру.

Календар матчів групи Е на Євро-2024

17.06. Румунія — Україна. «Арена Мюнхен». Мюнхен. 16:00;

17.06. Бельгія — Словаччина. «Франкфурт-Штадіон». Франкфурт-на-Майні. 19:00;

21.06. Словаччина — Україна. «Дюссельдорф-Арена». Дюссельдорф. 16:00;

22.06. Бельгія — Румунія. «Штадіон Кельн». Кельн. 22:00;

26.06. Словаччина — Румунія. «Франкфурт-Штадіон». Франкфурт-на-Майні. 19:00;

26.06. Україна — Бельгія. «Арена Штутгарт». Штутгарт. 19:00.