Збірна України отримала путівку до фінального турніру Євро-2024

Збірна України перемогла збірну Ісландії у фінальному матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024. Номінально домашній матч для українців у Вроцлаві на стадіоні «Тарчинський Арена» закінчився з рахунком 2:1.

Матч між збірними став п'ятим в історії протистоянь між командами. У кожної з команд було по одній перемозі та дві нічиї. Перед стартовим свистком українські глядачі влаштували фантастичний перфоманс, щоби зарядити своїх гравців на вирішальну битву за Євро-2024. Не відставали від шанувальників і самі футболісти збірної України, разом із солістом гурту «Без обмежень» Сергієм Танчинцем, також виконавши національний гімн.

Рахунок матчу на 30-й хвилині Альберт Гудмундссон. Він пробив точно у кут з-за меж штрафного майданчика – 0:1.

Роман Яремчук на 38 хвилині забив у ворота ісландців. Це сталося після того, як Георгій Судаков закинув м'яч на правий фланг штрафного на Віктора Циганкова, а той прострілив у центр, Яремчуку. Однак після перевірки через систему VAR арбітр скасував гол через зафіксований офсайд у Циганкова.

З перших хвилин другого тайму гості відчули на собі пресинг з боку українців. Як наслідок, уже на 54-й хвилині Віктор Циганков після діагональної передачі на правий фланг від Судакова прострілом зрівняв рахунок – 1:1.

Зрештою, на 84-й хвилині Михайло Мудрик вивів команду вперед у матчі проти Ісландії – 2:1.

Переможець матчу отримав путівку до фінальної частини Євро-2024. Зауважимо, що національна збірна могла потрапити на Євро напряму, але, зігравши внічию зі збірною Італії з рахунком 0:0, потрапила до плей-оф відбору на турнір. На збірну чекає група у складі Бельгії, Словаччини і Румунії. Євро пройде з 14 червня до 14 липня в Німеччині.

Цікаво, що після оголошення стартових складів букмекери беззаперечним фаворитом матчу називали Україну з коефіцієнтом 1,66. Нічию в основний час оцінювали у 4,10. На перемогу Ісландії коефіцієнт був встановлений – 6,10.

Збірна України підійшла до вирішальної гри відбору із суттєвими кадровими проблемами. Через травми нашій команді не допомогли опорний півзахисник Тарас Степаненко та правий вінгер Андрій Ярмоленко. Досі команда Сергія Реброва у півфіналі плей-офф переграла у Зениці Боснію і Герцеговину - 2:1. Ісландія у Будапешті виявилася сильнішою за Ізраїль - 4:1.