Україна дізналася своїх потенційних суперників на Євро-2024
Якщо Україна проб'ється через плей-оф, то потрапить у групу до Бельгії, Словаччини і Румунії
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УЄФА провела жеребкування групового етапу чемпіонату футбольного Євро-2024. Збірна України, якщо зможе вибороти собі місце на Євро через плей-оф, потрапить у групу до Бельгії, Словаччини і Румунії. Про це 2 грудня повідомляється на сайті УЄФА.
На момент жеребкування відомий 21 із 24 учасник фінального раунду, а ще три визначаться у плей-оф кваліфікації у березні 2024 року. Наразі результати жеребкування такі:
- група A: Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія.
- група B: Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія.
- група C: Словенія, Данія, Сербія, Англія.
- група D: переможець плей-оф шляху A (Польща, Уельс, Фінляндія, Естонія), Нідерланди, Австрія, Франція.
- група E: Бельгія, Словаччина, Румунія, переможець плей-оф шляху B (Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Україна, Ісландія).
- група F: Туреччина, переможець плей-оф шляху C (Грузія, Греція, Казахстан, Люксембург), Португалія, Чехія.
Нагадаємо, збірна України могла потрапити на Євро напряму, але, зігравши внічию зі збірною Італії з рахунком 0:0, потрапила до плей-оф відбору на турнір.
у плей-оф у гостях 21 березня зіграє проти Боснії та Герцеговини. Якщо команда виграє у боснійців, то у фіналі плей-оф прийматиме переможця пари Ізраїль – Ісландія.