УЄФА провела жеребкування групового етапу чемпіонату футбольного Євро-2024. Збірна України, якщо зможе вибороти собі місце на Євро через плей-оф, потрапить у групу до Бельгії, Словаччини і Румунії. Про це 2 грудня повідомляється на сайті УЄФА.

На момент жеребкування відомий 21 із 24 учасник фінального раунду, а ще три визначаться у плей-оф кваліфікації у березні 2024 року. Наразі результати жеребкування такі:

група A: Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія.

Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія. група B: Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія.

Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія. група C: Словенія, Данія, Сербія, Англія.

Словенія, Данія, Сербія, Англія. група D : переможець плей-оф шляху A (Польща, Уельс, Фінляндія, Естонія), Нідерланди, Австрія, Франція.

: переможець плей-оф шляху A (Польща, Уельс, Фінляндія, Естонія), Нідерланди, Австрія, Франція. група E : Бельгія, Словаччина, Румунія, переможець плей-оф шляху B (Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Україна, Ісландія).

: Бельгія, Словаччина, Румунія, переможець плей-оф шляху B (Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Україна, Ісландія). група F: Туреччина, переможець плей-оф шляху C (Грузія, Греція, Казахстан, Люксембург), Португалія, Чехія.

Нагадаємо, збірна України могла потрапити на Євро напряму, але, зігравши внічию зі збірною Італії з рахунком 0:0, потрапила до плей-оф відбору на турнір.

у плей-оф у гостях 21 березня зіграє проти Боснії та Герцеговини. Якщо команда виграє у боснійців, то у фіналі плей-оф прийматиме переможця пари Ізраїль – Ісландія.