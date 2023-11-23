Україна зіграє у півфіналі плей-оф зі збірною Боснією та Герцеговиною

Першим суперником збірної України у відбірковому плей-оф Євро-2024 з футболу стане Боснія та Герцеговина. Про це у четвер, 23 листопада, повідомили на сайті Української асоціації футболу.

Команда Сергія Реброва не зуміла напряму кваліфікуватися на Євро, зігравши внічию у вирішальному матчі з Італією(0:0). У березні 2024 року збірна спробує здобути одну з трьох вакантних путівок на турнір через стадію плей-оф.

Україна зіграє у півфіналі плей-оф зі збірною Боснією та Герцеговиною. Потенційний суперник українців у фіналі плей-оф визначатиметься в матчі Ізраїль – Ісландія. Обидва півфінали заплановані на 21 березня. В разі виходу до фіналу Україна буде господарем вирішального матчу 26 березня.

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