У понеділок, 20 листопада, збірна України зіграла внічию зі збірною Італії з рахунком 0:0 у матчі відбору на Євро-2024.

Матч відбувався на «БайАрені» у німецькому Леверкузені і номінально був для України домашнім. Для суперників це була десята зустріч в історії і уникнути поразки українській команді вдавалося лише двічі – в 2006 та в 2018 роках було зафіксовано нічиї у товариських матчах. У цьому матчі Україні для прямого виходу на Євро-2024 була потрібна лише перемога, інакше на збірну чекав би плей-оф за вихід на турнір.

Зважаючи на потребу в перемозі, на початку першого тайму Україна володіла ініціативою, створивши кілька небезпечних моментів біля воріт Доннарумми. Але згодом Італія перехопила ініціативу, почала більше контролювати м’яч і щонайменше тричі могла відкривати рахунок. Однак відзначитись у першому таймі ні італійцям, ні українцям не вдалось, і команди пішли на перерву за рахунку 0:0.

На початку другої половини матчу Італія продовжила володіти ініціативою, але ближче до середини тайму українці вирівняли гру і навіть могли забивати: на 65-й хвилині, після ауту із правого флангу від Коноплі, м’яч опинився на дальньому боці штрафного, де Мудрик пробив у Доннарумму. Решту зустрічі ініціативою володіли саме українські футболісти, які створювали моменти, але відзначитись так і не змогли – матч завершився з рахунком 0:0.

Тепер на українську збірну чекає плей-оф за право виходу на Євро. За результатами кваліфікації буде сформовано три шляхи плей-оф по чотири команди у кожному за останні три місця на турнірі, які будуть сформовані за рейтингом Ліги націй. Україна до початку кваліфікації була на шостому місці шляху В, однак на Євро уже кваліфікувалися Шотландія та Сербія, що дозволило українцям піднятися на четверте місце і гарантовано потрапити у плей-оф.