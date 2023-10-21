УЄФА зафіксувала расистську поведінку з боку фанів, блокування громадських проходів та розпалювання фаєрів

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оштрафувала Українську асоціацію футболу через поведінку вболівальників на матчах збірної України з командами з Англії та Італії. Про це йдеться на сайті УЄФА.

Так, спершу відповідне рішення з’явилося 20 вересня. Там було вказано, що під час матчів Україна – Англія 8 вересня та Італія – Україна 12 вересня були зафіксовані з боку вболівальників за українську збірну такі порушення:

расистська поведінка;

блокування громадських проходів;

розпалювання фаєрів.

Спочатку покарання передбачало більший штраф та обмеження кількості місць для вболівальників за українську команду. Однак УАФ подала апеляцію, рішення щодо якої УЄФА опублікувала 16 жовтня.

Після цього штраф для України був зменшений до 15 тис. євро. А втім, обмеження щодо місць залишилися. Так, для УАФ заборонили продаж квитків своїм уболівальникам на наступний матч за расистську поведінку.

Наступний поєдинок українців буде з італійцями 20 листопада. Ймовірно, обмеження будуть застосовані саме на цій грі. Українська сторона має попередити про закриття не менше 5000 місць на стадіоні, пише «Громадське».

Крім того, УЄФА зафіксувала расистську поведінку з боку фанів румунської команди в матчі проти Косова 12 вересня. За це Румунію теж вирішили оштрафувати.

Нагадаємо, що збірна України виступає у відборі Євро-2024 в групі С разом із командами Англії, Італії, Північної Македонії та Мальти. 9 вересня українська команда відібрала очки в Англії, зігравши в нічию, а 12 вересня програла Італії. Згодом, 14 жовтня, українці перемогли Північну Македонію, а 17 жовтня – Мальту.

За сумою результатів семи матчів Україна перебуває на другому місці турнірної таблиці за очками, після Англії.