Фінальний матч кваліфікації Україна проведе з Італією у листопаді

Збірна України з футболу перемогла збірну Мальти у кваліфікаційному відборі Чемпіонату Європи-2024. Матч, який відбувся у вівторок, 17 жовтня у мальтійському місті Та-Кала, завершився з результатом 1:3 на користь гостей.

Рахунок у матчі відкрила Мальта – на 12 хвилині Пауль Мбонг влучив у ворота «синьо-жовтих». Мбонг здійснив вдалий удар у кут, а український воротар Анатолій Трубін не зміг захистити ворота.

На 36 хвилині Михайло Мудрик створив гострий момент поблизу воріт Мальти, проте не зміг забити гол. Подачу українського футболіста відбив голкіпер супротивників Бонелло. Проте вже на 38 хвилині півзахисник збірної Мальти Раян Камензулі забив автогол за «синьо-жовтих», оскільки послизнувся.

На 42 хвилині збірна України заробила пенальті, чим скористався Артем Довбик. Українець забив гол у ворота Мальти та допоміг вихованцям Реброва вирватися вперед.

Наприкінці матчу, на 85 хвилині Михайло Мудрик обіграв суперників на фланзі та забив третій гол. Матч закінчився на 94 хвилині із результатом 1:3 на користь України.

Зазначимо, 14 жовтня збірна України зустрілася з Північною Македонією та перемогла із рахунком 2:0. У кваліфікаційній таблиці Україна наразі перебуває на другому місці, поступаючись Англії. Останній кваліфікаційний матч відбудеться 20 листопада – Україна боротиметься з Італією, якій збірна поступилася у вересні з рахунком 2:1.