Україна зіграла офіційний матч з Італією вперше за 16 років

Збірна України з футболу програла Італії у відборі до групи в Євро-2024 в Мілані. Матч, який відбувся у вівторок, 12 вересня, завершився із рахунком 2:1 на користь італійської збірної.

Перший гол у ворота Україна пропустила на 12 хвилині матчу. Гол забив 23-річний півзахисник італійців Давіде Фраттезі.

Другий гол синьо-жовта команда пропустила на 29 хвилині. Щодо другого влучання у ворота арбітри сумнівалися, проте таки зарахували його Фраттезі, який відкрив рахунок раніше.

Наприкінці першого тайму, на 41 хвилині, Україна забила перший гол. Андрій Ярмоленко влучив зі штрафного майданчика.

Підопічним Сергія Реброва не вдалося реалізувати пенальті наприкінці другого тайму. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь Італії.

Зазначимо, Україна вперше за 16 років мала офіційний матч з Італією. Останній поєдинок між країнами відбувся 12 вересня 2007 року на Євро-2008. Тоді Україна також програла Італії з рахунком 1:2. За всю історію матчів з Італією команда синьо-жовтих не вигравала.

Нагадаємо, 9 вересня збірна України зіграла внічию з Англією та посіла друге місце у групі. Перша зустріч завершилася перемогою англійців – 2:0. Раніше, у червні 2023 року, Україна обійшла збірні Північної Македонії та Мальти.