У суботу, 9 вересня, збірна України з футболу зіграла внічию зі збірною Англії з рахунком 1:1. Матч кваліфікації на Чемпіонат Європи-2024 відбувався на полі стадіону Міський у місті Вроцлав (Польща). Перша зустріч завершилася перемогою англійців – 2:0.

У першому таймі ініціативою володіли англійці, українська команда захищалась і намагалася контратакувати. Проте відкрити рахунок вдалось все ж українській збірній. На 26-й хвилині Конопля прострілив із правого флангу, де Зінченко в один дотик переправив м'яч у ворота.

Після цього збірна України знову сіла в оборону, але втримати перевагу не змогла: на 41-й хвилині Кейн від центрального кола закинув м'яч до правого флангу на Вокера, який переграв Бущана і зрівняв рахунок.

У другому таймі Україна дещо вирівняла ситуацію і атакувала частіше, хоча ініціативою досі володіли англійці. Проте жодна з команд до кінця зустрічі забити не змогла, рахунок так і не змінився, і матч завершився внічию.

Наразі у своїй групі україна посідає друге місце. Попереду у збірної ще два матчі проти Італії, і по одному проти Північної Македонії та Мальти.