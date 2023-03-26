У неділю, 26 березня, збірна України з футболу поступилася збірній Англії з рахунком 2:0.

Матч кваліфікації на Чемпіонат Європи-2024 відбувався на полі стадіону Вемблі у Лондоні. Перед матчем гравці обох команд сфотографувалися на фоні банера з надписом «Peace-Мир».

Впродовж першого тайму ініціативою володіли англійці, українська команда захищалась і намагалася контратакувати. На 37 хвилині Гаррі Кейн замкнув подачу Сака з правого флангу і відкрив рахунок. А вже за три хвилини сам Букайо Сака результативно поцілив у дальню дев'ятку воріт Анатолія Трубіна. Загалом в України не було жодного удару у площину у першому таймі і за рахунку 2:0 команди пішли на перерву.

У другому таймі Руслан Ротань провів потрійну заміну і українці більше почали володіти м'ячем на чужій половині. Втім, дійсно гострих моментів біля воріт Пікфорда українським футболістам створити не вдалось. Наприкінці матчу англійці мали шанси забивати ще, але Анатолію Трубіну вдалось врятувати збірну принаймні від розгрому – матч завершився з рахунком 2:0.

Наразі українська збірна посідає останнє місце в групі. Суперниками «синьо-жовтих» у боротьбі за вихід на майбутній Чемпіонат Європи є Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта. Через особливості своєї групи збірна України пропускала перший тур кваліфікації.