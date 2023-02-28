Руслан Ротань очолив збірну України з футболу

Після відставки Олександра Петракова Українська асоціація футболу призначила тренера молодіжної збірної України та чемпіона України Руслана Ротаня виконувачем обов'язків головного тренера для національної збірної України. Він буде тренером до моменту, поки УАФ підпише контракт із Сергієм Ребровим.

Про призначення Руслана Ротаня на посаду головного тренера повідомила прес-служба УАФ у вівторок, 28 лютого. Він буде тренувати національну збірну, доки йдуть перемовини з Сергієм Ребровим. «Угода з Русланом Ротанем, який наразі виконує функції головного тренера молодіжної збірної України, буде чинною до моменту набрання чинності контракту із Сергієм Ребровим, перемовини з яким за дорученням виконкому проводить адміністрація УАФ», – зазначили в прес-службі Української асоціації футболу.

Перемовини з Сергієм Ребровим тривають – УАФ очікує укласти контракт строком до 30 липня 2024 року, та сподівається продовжити його до 30 липня 2026 року. Коли планується підписання угоди, в УАФ не уточнили. Асоціація футболу почала перемовини з Сергієм Ребровим з 2021 року, проте тренер відхилив пропозицію очолити збірну, залишившись у найтитулованішому клубі ОАЕ «Аль-Айн» донині.

Руслан Ротань, який раніше грав за київський «Динамо», ФК «Дніпро» та чеський клуб «Славія», взяв на себе повноваження тренера з 27 лютого 2023 року. Футболіст отримав титули Чемпіона України (2007 року), володаря Кубка та Суперкубка України (2006-2007 роки) та фіналіста Ліги Європи у 2015 році. З грудня 2018 року Руслан Ротань очолює молодіжну збірну України, а з грудня 2022 став головним тренером ФК «Олександрія».