Сергій Ребров розповів, чому не може очолити збірну України

Наставник найтитулованішого клубу ОАЕ «Аль-Айн» Сергій Ребров, який з 11 серпня розпочав з командою збір у рамках підготовки до нового сезону, в інтерв'ю клубному сайту прокоментував інтерес до його персони з боку Української асоціації футболу. Про це повідомляє Footballhub.

Ребров підтвердив, що отримав пропозицію очолити збірну України, але залишиться працювати в клубі, з яким цього літа підписав контракт.

«Я був би, безумовно, щасливий, якби взяв на себе завдання тренувати національну збірну своєї країни. Але зараз я тут, в «Аль-Айні», і я вірний своєму контракту. Лише якщо клуб вирішить, що я повинен піти, я обов'язково візьмуся за роботу тренером збірної України», – сказав Ребров.

Тренер «Аль-Айн» також розповів, що робота його команди йде належним чином.

«Аль-Айн»Гравці повинні знати, що від них вимагають підвищувати концентрацію уваги в кожному матчі, оскільки ми почали шлях разом до кінця сезону. Я бажаю команді успіхів і вдалих виступів. Дуже шкода, що «Аль-Айн» точно не братиме участі в Лізі чемпіонів, особисто я хотів би зіграти в цьому турнірі, тому докладемо максимум зусиль і подвоїмо зусилля, щоб вийти в наступний сезон Ліги чемпіонів і досягти бажаних цілей», – зазначив український фахівець.

Нагадаємо, керівництво Української асоціації футболу підтвердило, що бачить у Реброві головного кандидата на крісло тренера збірної України після відходу Андрія Шевченка та його тренерського штабу, який пропрацював у команді п'ять років.

Відомо, що між Ребровим і «Аль Айном» ведуться активні переговори про дострокове розірвання угоди та можливу компенсацію з боку УАФ за відхід фахівця. ЗМІ повідомляли, що українська асоціація готова заплатити не більше одного мільйона доларів.

Також медіа акцентували, що потенційний відхід Реброва може не відбутися через агентів, які не захочуть повертати комісійні за минулий угоду з арабським клубом.

УАФ підтвердили, що розглядають і інших кандидатів на пост головного тренера збірної. ЗМІ відзначають, що асоціація може повернутися до варіанту з Мироном Маркевичем. Також серед потенційних тренерів називається ім'я головного тренера збірної України U-19 Олександра Петракова, який зі своєю командою став чемпіоном світу в 2019 році.

Відзначається, що остаточне рішення про посаду тренера буде оголошено наступного тижня.