Ребров має підписати контракт на два роки з можливістю продовження ще на рік

Голова комітету збірних УАФ Мирон Маркевич повідомив, що покидає свою посаду, а новим тренером збірної України в понеділок, 9 серпня, виконком УАФ призначить Сергія Реброва.

«Після закінчення чемпіонату Європи мене все частіше переслідувала думка, що я ще не сказав свого останнього слова як тренер. Тому й вирішив, що з роботою функціонера пора завершувати. Користуючись нагодою, хочу побажати Сергію Реброву, якого 9 серпня призначать новим головним тренером національної збірної України, успіхів. Він на мою підтримку завжди може розраховувати». – сказав він в інтерв’ю Meta Ratings.

Раніше були чутки про призначення Маркевича головним тренером збірної, проте він це заперечив, пише журналіст Ігор Бурбас: «Мені навіть не пропонували збірну. Просто поставили перед фактом, що тренером буде Ребров. Сказали і далі очолювати комітет. Я подав у відставку».

Дзвінок від Маркевича. Обурений, що подається все, ніби він вибагливий щодо умов і тому не зійшовся з УАФ щодо контракту. Дослівно: «мені навіть не пропонували збірну. Просто поставили перед фактом, що тренером буде Ребров. Сказали і далі очолювати комітет. Я подав у відставку» — Igor Burbas (@iburbas) August 7, 2021

За інформацією Sport.ua, Ребров має підписати контракт на два роки з можливістю продовження ще на рік. 47-річний фахівець на початку червня очолив еміратський «Аль-Айн», проте, як пише Meta Ratings, йому вдалося владнати питання з клубом, які йому заважали стати головний тренером збірної.

Нагадаємо, що тиждень тому Андрій Шевченко повідомив про завершення контракту з Українською асоціацією футболу та покинув пост головного тренера збірної України. Він очолив тренерський штаб збірної після провального Євро-2016, змінивши на посаді Михайла Фоменка. На чолі збірної України Андрій Шевченко провів 52 матчі (25 перемог, 13 нічиїх та 14 поразок).

Сергій Ребров – колишній нападник та атакуючий півзахисник збірної України, другий бомбардир в історії чемпіонатів України. Виступав за київське «Динамо», англійські «Тоттенгем» та «Вест Гем», турецький «Фенербахче», а також російський «Рубін». У 2009 році закінчив кар’єру професійного футболіста і став тренером, зокрема з 2014 по 2017 рік очолював «Динамо».