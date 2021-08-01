Шевченко йде з посади головного тренера збірної України з футболу

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко повідомив про завершення контракту з Українською асоціацією футболу. Впродовж 5 років він був на чолі збірної України.

«Сьогодні добіг кінця мій контракт з Українською асоціацією футболу, я провів п’ять років з головною командою країни. Це була наполеглива робота, яка довела, що ми здатні грати в сучасний футбол», – написав він у Facebook.

Шевченко подякував президенту та виконкому УАФ, а також «кожному гравцеві, кожній людині хто допомагав і був причетний до команди».

«Велика вдячність всім вболівальникам за підтримку і критику. Разом нам вдалося показати, що наш футбол може бути конкурентним, результативним і цікавим», – зазначив він.

Андрій Шевченко очолив тренерський штаб збірної України після провального Євро-2016. Він змінив на тренерському містку «синьо-жовтих» Михайла Фоменка. На чолі збірної України Андрій Шевченко провів 52 матчі (25 перемог, 13 нічиїх та 14 поразок).

Шевченко вперше вивів напряму збірну України на чемпіонат Європи. У відборі українці перемогли тодішніх чемпіонів Європи – португальців. На Євро-2020 збірна України вперше в історії дійшла до 1/4 фіналу.