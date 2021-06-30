Україна завдяки перемозі над Швецією увійшла до вісімки найкращих європейських збірних. Це найкращий результат українських футболістів в історії європейського чемпіонату: раніше ми навіть з групи не виходили.

Поки ще не спала ейфорія від перемоги і є час до матчу з Англією, ZAXID.NET зібрав найкращі жарти про вихід України до чвертьфіналу Євро-2020.

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Збірна України майже останньою потрапила до 1/8 фіналу – завдяки перемозі шведів над поляками та іспанців над словаками. За гру в матчах групового етапу проти Північної Македонії та Австрії наші футболісти отримали багато критики, тому не дивно, що перед матчем зі Швецією в перемогу України вірилося важко.

Усі готувалися до традиційно нервової гри у виконанні українців.

У будь-якому випадку перемогу мала здобути синьо-жовта команда. У цьому були впевнені всі – навіть шведське МЗС.

Swedish fans, Ukrainian fans or mignons? Good luck tonight, yellow and blue teams! #SwedenUkraine #EURO2020 pic.twitter.com/u0FWd0cOI0 — Swedish Ministry for Foreign Affairs (@SweMFA) June 29, 2021

Першими забила наша збірна, та тішилися ми цьому недовго.

Другий тайм був дуже нервовим: кілька разів ворота обох збірних рятували стійка та поперечина.

Он воно що!

Головним героєм матчу, звичайно ж, став 24-річний Артем Довбик, який останнім вийшов на поле та забив вирішальний гол.

Ви теж звернули увагу на його топ? Ми, до речі, знаємо, навіщо він йому.

Замість «лицарів» мали б бути «вікінги», але, може, це пророцтво на гру проти Англії?

Цей склад збірної України увійде не тільки в історію.

І віри в нас усіх стало трішки більше.

Жарт після програшу збірної України збірній Австрії, який виявився не жартом. Браво, Андрію Вікторовичу, стратежище!

До речі, ще до гри України зі Швецією з Євро-2020 вилетіли чинні чемпіони Європи португальці, чемпіони світу французи, фіналісти ЧС хорвати, екс-чемпіони світу німці, а також суперники України по групі нідерландці та австрійці.

Не забули подякувати шведам.

Заснути було вчора важко.