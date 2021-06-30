Дякуємо, Швеціє, далі ми самі!
Найкращі жарти про вихід України в 1/4 Євро-2020Анна Журба, 0
фото Андрія Кауфмана
Україна завдяки перемозі над Швецією увійшла до вісімки найкращих європейських збірних. Це найкращий результат українських футболістів в історії європейського чемпіонату: раніше ми навіть з групи не виходили.
Поки ще не спала ейфорія від перемоги і є час до матчу з Англією, ZAXID.NET зібрав найкращі жарти про вихід України до чвертьфіналу Євро-2020.
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Збірна України майже останньою потрапила до 1/8 фіналу – завдяки перемозі шведів над поляками та іспанців над словаками. За гру в матчах групового етапу проти Північної Македонії та Австрії наші футболісти отримали багато критики, тому не дивно, що перед матчем зі Швецією в перемогу України вірилося важко.
Усі готувалися до традиційно нервової гри у виконанні українців.
У будь-якому випадку перемогу мала здобути синьо-жовта команда. У цьому були впевнені всі – навіть шведське МЗС.
Swedish fans, Ukrainian fans or mignons? Good luck tonight, yellow and blue teams! #SwedenUkraine #EURO2020 pic.twitter.com/u0FWd0cOI0— Swedish Ministry for Foreign Affairs (@SweMFA) June 29, 2021
Першими забила наша збірна, та тішилися ми цьому недовго.
Другий тайм був дуже нервовим: кілька разів ворота обох збірних рятували стійка та поперечина.
Он воно що!
Головним героєм матчу, звичайно ж, став 24-річний Артем Довбик, який останнім вийшов на поле та забив вирішальний гол.
Ви теж звернули увагу на його топ? Ми, до речі, знаємо, навіщо він йому.
Absolute scenes at #SWEUKR pic.twitter.com/pCWARCQZYj— Kevin Fingleton (@kfingleton) June 29, 2021
Замість «лицарів» мали б бути «вікінги», але, може, це пророцтво на гру проти Англії?
Цей склад збірної України увійде не тільки в історію.
І віри в нас усіх стало трішки більше.
Жарт після програшу збірної України збірній Австрії, який виявився не жартом. Браво, Андрію Вікторовичу, стратежище!
До речі, ще до гри України зі Швецією з Євро-2020 вилетіли чинні чемпіони Європи португальці, чемпіони світу французи, фіналісти ЧС хорвати, екс-чемпіони світу німці, а також суперники України по групі нідерландці та австрійці.
Не забули подякувати шведам.
Заснути було вчора важко.
Цьом pic.twitter.com/OBvrnXGVfE— Mісіс бабак (@nevidoma_bbchn) June 29, 2021