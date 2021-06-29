Спорт
фото Reuters
Швеція – Україна
Нетипова онлайн-трансляція 1/8 фіналуZAXID.NET, 0
фото Reuters
Збірна України з футболу сьогодні о 22:00 розпочинає перший у своїй історії матч у плей-оф на чемпіонатах Європи. У Глазго на стадіоні «Гемпден-Парк» українці зустрічаються зі збірною Швеції у 1/8 фіналу Євро-2020. Переможець поєдинку зіграє у чвертьфіналі з Англією у Римі 3 липня.
ZAXID.NET веде пряму текстову трансляцію найважливіших моментів матчу.
Для повноцінного перегляду трансляції вимкніть AdBlock. Вбудований браузер Twitter також може не показувати трансляцію, клікніть сюди стандартним браузером.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET