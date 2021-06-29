Збірна України з футболу сьогодні о 22:00 розпочинає перший у своїй історії матч у плей-оф на чемпіонатах Європи. У Глазго на стадіоні «Гемпден-Парк» українці зустрічаються зі збірною Швеції у 1/8 фіналу Євро-2020. Переможець поєдинку зіграє у чвертьфіналі з Англією у Римі 3 липня.

ZAXID.NET веде пряму текстову трансляцію найважливіших моментів матчу.

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