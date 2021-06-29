Вирішальний гол забив Артем Довбик у компенсований час другого екстра-тайму

Збірна України з футболу 29 червня обіграла збірну Швеції в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 з рахунком 2:1. У чвертьфіналі підопічні Андрія Шевченка зіграють 3 липня в Римі проти Англії.

Шведи, які були фаворитами нинішнього матчу, активніше розпочали перший тайм, проте забили першими українці: Зінченко відзначився після подачі Ярмоленка на 27 хвилині. На 43 хвилині Форсбергу зі збірної Швеції вдалося зрівняти рахунок.

Другий тайм був багатий на гольові моменти з обох сторін, проте жоден м'яч не влетів у сітку. Кілька разів ворота як українців, так і шведів рятували стійки та поперечина. Основний час переможця не визначив, тож гра перейшла в овертайм.

У першому екстра-таймі збірна Швеції залишилася в меншості. Даніельсон зіграв у м'яч, та одночасно – жовтко в ногу Бєсєдіну, який лише за кілька хвилин до того замінив Яремчука. У результаті Даніельсон отримав червону картку, а Бєсєдіна довелося вимушено замінити Циганкову.

Дотиснути шведів українській збірній вдалося вже в компенсований час другого овертайму: Артем Довбик, який останнім вийшов на поле, головою відправив м'яч у сітку після подачі Зінченка. 2:1, і Україна вперше в історії виходить до чвертьфіналу єврорпейського чемпіонату.

Наступний матч наша збірна зіграє 3 липня в Римі проти збірної Англії, яка сьогодні вибила з турніру Німеччину. Інші три пари чвертьфіналістів: Швейцарія – Іспанія, Бельгія – Італія, Чехія – Данія.

Додамо, що ZAXID.NET вів пряму текстову трансляцію найважливіших моментів матчу.