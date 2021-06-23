Українці пройшли до 1/8 фіналу за рейтингом третіх команд

Збірна України виходить до 1/8 фіналу Євро-2020 за рейтингом третіх місць. 23 червня Швеція обіграла Польщу з рахунком 3:2, а Іспанія розгромила Словаччину 5:0. Словаки опинилися на третьому місці в групі E з трьома очками, проте в рейтингу третіх команд поступилися українцям за всіма показниками. Наступний матч українці зіграють проти шведів або переможця групи F, який визначиться вже за кілька годин.

Нагадаємо, Україна програла два матчі групового етапу і виграла третій, таким чином зайнявши третє місце в групі С з трьома очками. Завдяки новому регламенту Чемпіонату Європи в українців лишилися шанси вийти до наступного етапу турніру за рейтингом третіх місць, куди проходять чотири найкращі збірні, які зайняли третє місце в групах, із шести.

Доля української збірної залежала від результатів матчів опонентів у групах D, E або F. Один з варіантів, який влаштовував українців, – у групі E шведи не програють полякам, а словаки з іспанцями не грають внічию. У результаті Швеція обіграла Польщу 3:2, а Іспанія розгромила Словаччину 5:0. Словаки, як і українці, опинилися на третьому місці у своїй групі з трьома очками, але в рейтингу третіх місць Україна обійшла Словаччину за всіма іншими показниками – зокрема, за різницею м’ячів та забитими голами.

В 1/8 фіналу українці зустрінуться або зі шведами 29 червня, або 28 червня з переможцем групи F, який визначиться сьогодні, – Францією, Німеччиною або Португалією.

Додамо, що збірна України виходить до плей-оф Чемпіонату Європи вперше. У 2012 році українці брали участь у фінальній стадії турніру як його господарі. Тоді до наступного етапу, чвертьфіналів, виходили лише найкращі дві команди з групи. Україна посіла третю сходинку, поступившись Англії та Франції, та вилетіла зі змагання. У 2016 році наша збірна зайняла останнє місце в групі. До того українцям не вдавалося пробитися до фінальної стадії Чемпіонату Європи взагалі.