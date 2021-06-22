Збірна України з футболу поступилася в останньому матчі групового етапу збірній Австрії та зайняла третє місце в турнірній таблиці групи С. Та попри поразку наша команда все ще зберігає шанси вийти в 1/8 фіналу турніру за рейтингом третіх місць. Залишається лише чекати на результати останніх шести матчів групового етапу.

ZAXID.NET пояснює, як формується рейтинг третіх місць, які результати в матчах суперників допоможуть Україні пройти далі та з ким потенційно може зустрітися наша збірна в 1/8.

Чому Україна взагалі після двох поразок досі має шанси пройти далі?

Згідно з новим регламентом, який запровадили перед попереднім чемпіонатом Євро-2016, кількість учасників фінальної стадії турніру збільшили до 24 команд, які грають у шести групах. Плей-оф розпочинається не з чвертьфіналу, а зі стадії 1/8, і туди проходять не тільки перші два місця груп, а й чотири найкращі треті місця. І Україна посіла у своїй групі третє місце.

Критерії, за якими визначаються найкращі треті місця, які проходять в 1/8 (почергово):

Більша кількість очок, набрана в групі. Краща різниця голів. Більша кількість забитих м’ячів. Більша кількість перемог. Показник фейр-плей (менша кількість дисциплінарних очок за отримані червоні та жовті картки). Вища позиція в рейтингу кваліфікаційного раунду Євро-2020.

І де в рейтингу третіх місць зараз Україна?

Україна перебуває на третьому місці рейтингу з трьома очками, різницею голів -1 та чотирма забитими м’ячами. Проте зараз зіграні всі матчі лише в трьох групах із шести. Уже зрозуміло, що за рейтингом третіх місць далі точно пройде Швейцарія з чотирма очками, вихід інших команд до 1/8 фіналу залежить від результатів останніх матчів груп D, E та F, що відбудуться 22 та 23 червня.

Візуалізація УЄФА

Як мають зіграти інші збірні, щоб Україна пройшла далі?

Збірна України вже є в рейтингу вище Фінляндії, яка теж зіграла всі свої матчі групового етапу. Тобто українцям, щоб вийти до 1/8 фіналу, потрібно бути в рейтингу вище за одну з третіх команд груп D, E або F.

У групі D 22 червня зустрінуться Хорватія з Шотландією та Чехія з Англією. Чехія та Англія вже мають по чотири очки та змагатимуться за перше місце в групі, тож цей матч для збірної України нічого не вирішує. Натомість Хорватія і Шотландія мають по одному очку, і для виходу українців до 1/8 потрібно, аби вони зіграли внічию. Хорватія залишиться на третьому місці з двома очками і буде в рейтингу третіх команд нижче за Україну.

У групі Е 23 червня зіграють між собою Словаччина з Іспанією та Швеція з Польщею. Ці матчі дають збірній України найбільше шансів пройти до 1/8. Швеція має не програти Польщі – що цілком реалістично: шведи виглядають впевненіше і не програли попередні ігри, натомість поляки перебувають на останньому місці в групі. У спарингу Словаччини та Іспанії для України найбільш вигідною є перемога Словаччини – тоді Іспанія лишається на третьому місці з двома очками.

Українці можуть пройти далі і при перемозі Іспанії, але словаки мають забити не більше двох м’ячів або ж іспанці мають виграти з перевагою мінімум два голи. При однакових показниках за різницею голів та забитими м’ячами Україна обійде Словаччину завдяки меншій кількості дисциплінарних очок (словаки отримали в попередніх матчах чотири жовті картки, тоді як українці – лише дві).

У групі F 23 червня зустрінуться Португалія з Францією та Німеччина з Угорщиною. Для виходу України в 1/8 потрібно, аби Угорщина не виграла в Німеччини, а Франція – обіграла Португалію з різницею в три м’ячі або більше. Якщо ж Португалія обіграє Францію, українцям потрібно, аби Угорщина виграла в Німеччини з рахунком 2:0 (тоді українці будуть вище німців в рейтингу завдяки меншій кількості дисциплінарних очок) або ж з перевагою в три м’ячі чи більше. Це найменш вірогідні сценарії для української збірної.

Кажуть, ми спеціально програли Австрії, щоб не грати з сильними італійцями...

У мережі ширилися конспірологічні теорії про те, що українська збірна спеціально програла австріцям, аби не вийти в 1/8 фіналу на збірну Італії, яка є одним із фаворитів турніру, і отримати легшого суперника. Та якби саме таким був стратегічний план тренерського штабу, Україні було б вигідніше зіграти з австрійцями внічию, мати чотири очки, кращу різницю м'ячів та майже гарантовано виходити в наступний етап чемпіонату. Зараз же українці занадто залежать від результатів матчів суперників.

Автор: «Перша приватна мемарня»

З ким Україна може зіграти в 1/8, якщо пройде?

Потенційними суперниками українців в 1/8 фіналу є переможці груп E та F. Групу F, скоріше за все, очолить більш сильна за Україну команда – переможець попереднього Євро-2016 збірна Португалії, чинні чемпіони світу французи та попередні чемпіони збірна Німеччини. Більш зручним для нашої збірної буде переможець групи E: найімовірніше – Швеція, проте шанси посісти першу сходинку в групі ще мають словаки та іспанці.