Обидва голи українці забили в першому таймі

Збірна України обіграла збірну Північної Македонії в другому матчі групового етапу на Чемпіонаті Європи 2020 з рахунком 2:1. У першому таймі відзначилися українці Андрій Ярмоленко (29') та Роман Яремчук (34'), у другому – македонець Езджан Аліоскі (55', пенальті).

Українці були фаворитами нинішнього матчу і впевнено розпочали перший тайм. Попри постійний пресинг українським футболістам не вдалося реалізувати кілька гольових моментів, і перший м’яч у ворота Північної Македонії потрапив лише на 29 хвилині – Андрій Ярмоленко відзначився після кутового удару та пасу від Олександра Караваєва. За п'ять хвилин Роман Яремчук реалізував вихід один на один та збільшив перевагу збірної України до двох м'ячів.

На 39 хвилині м'яч потрапив і у ворота збірної України, проте гол не зарахували, оскільки нападник македонців Горан Пандев був у явному офсайді. Під кінець першого тайму Микола Шапаренко намагався заробити пенальті і упав у штрафному майданчику македонців, за що отримав від арбітра першу в матчі жовту картку.

У другому таймі воротар українців Георгій Бущан мав більше роботи і кілька разів рятував збірну від забитих м'ячів. Йому навіть вдалося відбити пенальті Езджана Аліоскі, проте македонець був першим на добиванні – рахунок став 2:1. На 84 хвилині шанс забити з пенальті мав і Руслан Малиновський, проте воротар македонців Столе Димитриєвський парирував удар.

Зазначимо, що матч відбувався в Бухаресті, де на час турніру базується українська збірна. Останній матч групового етапу Україна зіграє проти Австрії тут же, на «Національному стадіоні», 21 червня о 19:00. Після перемоги над македонцями українська збірна зберігає шанси вийти до 1/8 фіналу чемпіонату, водночас збірна Північної Македонії займає останню сходинку в турнірній таблиці групи.

Сьогодні ж, 17 червня, о 22:00 розпочнеться матч інших суперників України по групі – Нідерландів та Австрії. Нагадаємо, що в перших матчах Нідерланди обіграли Україну з рахунком 3:2, а Австрія Північну Македонію – 3:1.