11 червня поєдинком між Туреччиною та Італією у Римі розпочинається Чемпіонат Європи з футболу 2020, який не вдалося провести минулого року через пандемію коронавірусу. Україна, яка потрапила до групи C, розпочне змагання в неділю з матчу з Нідерландами.

ZAXID.NET зібрав інформацію про сам турнір та трансляції матчів, а також місця, де їх можна подивитися на великому екрані у Львові.

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Євро-2020 – перший в історії Чемпіонат Європи, який приймуть відразу 11 міст з 11 країн. Таким чином вирішили відзначити 60-річчя турніру. Матчі групових етапів та 1/8 фіналу відбудуться на стадіоні «Паркен» в Копенгагені (Данія), «Пушкаш Арені» в Будапешті (Угорщина), «Амстердам Арена» в Амстердамі (Нідерланди), «Національний стадіон» в Бухаресті (Румунія), «Гемпден-Парк» у Глазго (Шотландія) та «Олімпійський стадіон» у Севільї (Іспанія).

Матчі групових етапів та чвертьфінали приймуть «Олімпійський стадіон» в Баку (Азербайджан), «Альянц Арена» в Мюнхені (Німеччина), «Олімпійський стадіон» у Римі (Італія), «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурзі (Росія). Півфінали та фінал прийме лондонський «Вемблі» (Велика Британія), де загалом відбудуться сім матчів чемпіонату.

Крім того, кожна збірна має базовий табір, де перебуває в перервах між матчами. Частина команд розташовуються в рідних країнах, базовий табір української збірної буде в Бухаресті, де наша команда проведе два матчі групового етапу з трьох.

Загалом турнір триватиме місяць – з 11 червня до 11 липня. Уперше в його історії використають систему VAR – технологію, яка дозволяє головному арбітру приймати рішення в спірних моментах завдяки відеоповторам. Через пандемію стадіони будуть заповнені вболівальниками від 20% до 50% залежно від країни. Крім того, кількість замін в основному часі збільшили з трьох до п'яти (але використати їх можна тільки під час трьох зупинок у матчі або в перерві), ще одну заміну можна провести під час екстра-таймів.

Збірна України розпочне Євро-2020 у групі C разом зі збірними Нідерландів, Північної Македонії та Австрії. 13 червня о 22:00 в Амстердамі наша команда зустрінеться з Нідерландами, 17 червня о 16:00 – в Бухаресті з Північною Македонією, а 21 червня о 19:00 – з Австрією на тому ж стадіоні.

Усі матчі першого туру традиційно покаже в прямому ефірі телеканал «Футбол 1», також матчі після 22:00 транслюватиме телеканал «Україна», повідомляє сайт Tribuna. Детального розкладу матчів наступних турів на українському телебаченні немає, проте зміни у графіку трансляцій до початку третього туру не плануються. На день відбуватиметься переважно два або три матчі групових етапів, які будуть розпочинатися о 16:00, 19:00 та о 22:00. Розклад усіх матчів можна переглянути на сайті УЄФА.

Де подивитися матчі Євро-2020 у Львові на великому екрані

Футбольний клуб «Рух» спільно з організаторами фестивалю вуличної їжі Street Food So Good Festival відкривають велику фан-зону на час Євро-2020 – Lviv Fan Festival. Локація фестивалю футболу – критий павільйон Ennio Event Square на вул. Джерельній, 22, розрахований на півтори тисячі відвідувачів. Вхід буде платним – 50 грн. Квитки можна купити на вході або онлайн.

Крім перегляду матчів Євро-2020 на трьох великих екранах, на території фан-зони можна буде послухати виступи українських гуртів, пограти у FIFA 21 на Play Station, взяти участь у розіграшах та виграти цінні призи від партнерів фестивалю.

Відкриття Lviv Fan Festival заплановано сьогодні, 11 червня. О 19:00 розпочнеться концертна програма, де виступить гурт «Мері». Розважальна програма другого дня фестивалю стартує о 12:00 – буде турнір з FIFA 21, настільні ігри, конкурси від ведучого. 13 червня на сцені Lviv Fan Festival виступить O.Torvald. Детальну програму наступних днів фестивалю публікуватимуть поступово на сайті ФК «Рух».

Матчі збірної України можна буде подивитися на великому екрані, розташованому на площі перед головним корпусом Львівського національного університету ім. І. Франка. Фан-парк працюватиме у неділю з 15:00. Вхід вільний.

Також показ матчів Євро-2020 анонсувала низка львівських пабів та ресторанів: