В'їзд в Італію з України для українських вболівальників з метою перегляду матчу чвертьфіналу Чемпіонату Європи з футболу між національними збірними України та Англії практично неможливий через карантинні вимоги, запроваджені через стримування поширення коронавірусної інфекції, повідомило посольство України в Італії увечері в середу, 30 червня.

Дипломати опублікували чинні правила перетину італійського кордону для громадян України у зв’язку з проведенням футбольного матчу між збірними України та Англії в рамках чвертьфіналу Чемпіонату Європи з футболу, який відбудеться 3 липня у Римі.

«Відповідно до Декрету Уряду Італії від 18 травня 2021 №65 “Щодо невідкладних заходів, пов'язаних з надзвичайною епідеміологічною ситуацією, у зв’язку розповсюдженням Covid-19” туристичні поїздки для громадян країн групи “E”, до яких віднесена і Україна, все ще знаходяться під забороною», – наголошується у повідомленні.

Водночас, відвідати Італію громадяни зазначеної групи можуть лише за наступних підстав (за обов’язковим наданням підтверджувальних документів):

робота;

навчання;

лікування;

повернення на постійне місце проживання;

обставини, пов'язані із необхідністю надання невідкладної медичної допомоги.

Крім того, посольство повідомило про винятки на подорожі до Італії з країн групи "Е".

По-перше, якщо йдеться про повторний в'їзд/виїзд до Італії громадянами Італіїчи країн-членів Євросоюзу/Шенгенської зони та членами їхніх сімей, а також особам, які мають довгостроковий статус резидента та членам їхніх сімей у разі перебування (транзиту) за останні 14 днів з країн блоку «E».

По-друге, якщо йдеться про можливість в'їзду в Італію з країн групи «E» для осіб, які мають підтверджені стабільні відносини (навіть якщо вони не проживають спільно) з громадянами Італії/ЄС/Шенгенської зони або фізичними особами, які проживають в Італії на законних підставах.

Однак, обов'язковою умовою після перетину кордону є проходження 10-ти денної самоізоляції.

Разом з тим, наявність квитків на відвідування футбольеного матчу не є підставою для в’їзду в Італію. З цього випливає, що громадянам України, які не відповідають вищезазначеним виняткам, в'їзд в Італію заборонений. Цю інформацію також підтвердив і сайт УЄФА.

Детальні правила в’їзду в Італію можна прочитати тут.