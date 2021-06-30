24-річний нападник збірної України Артем Довбик скинув з себе футболку після забитого голу під час матчу 1/8 фіналу Євро-2020. Те, що сталося після цього, шокувало усіх…

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Український футболіст одягнув під футболку спортивний топ з GPS-системою, який одразу став мемом. Після матчу України зі Швецією у соцмережах одразу почали з’являтися цікаві версії та жарти на цю тему. Хтось жартома припустив, що Довбик продемонстрував «щасливу» білизну, завдяки якій йому вдалося забити гол, або що він одягнув топ для зручності. Була версія і про те, що топ захищає груди футболістка від подразнень.

(скріншот з Kevin Fingleton Twitter)

Насправді все набагато простіше.

Навіщо Довбику топик?

Топ, який одягнув Артем Довбик, це не частина гардеробу, не талісман на вдачу, а GPS-система APEX Athlete, яка допомагає відслідковувати гру та здоров’я футболіста. Такі спортивні топи виробляють спеціально для професійних спортсменів – вони потрібні моніторингу індивідуальних тренувань або командної гри. Трекер фіксує швидкісний біг, інтенсивність, динамічність руху, швидкість, навантаження та ще низку важливих показників. Усі дані можна відслідкувати у спеціальному мобільному додатку у режимі реального часу. Це зручно для тренерських штабів, які аналізують гру кожного футболіста.

Система також має функцію Heatmap (теплова карта), яка показує, де футболіст найчастіше був на полі під час гри. Завдяки мобільному додатку можна побачити дані усіх членів команди і порівняти їхню гру, результати та показники.

Система для відслідковування гри або тренування спортсменів StatSports APEX Athlete

У комплект системи входить чорний топ з логотипом StatSports, GPS-трекер та додаток для смартфона. На офіційному сайті StatSports вказано, що спортивний топ зараз коштує 234 долари США. На інших сайтах ціна коливається 250-300 доларів.

За що жовта картка?

З 2004 року УЄФА забороняє гравцям знімати футболки під час гри. Офіційної причини такої заборони не існує, але є одна найбільш ймовірна версія. Річ в тому, що в історії світового футболу бували випадки, коли гравці одягали під форму футболки з політичними або іншими лозунгами. УЄФА вважає таке неприпустимим. Окрім того, вважається, що святкування забитого голу зніманням футболки затягує час і є занадто сильним проявом радості.

Тому після того, як Артем Довбик зняв з себе футболку після забитого гола, арбітр показав йому жовту картку.

24-річний Артем Довбик виступає за команду «Дніпро-1». У національну збірну його почали викликати ще з 2017 року, але до 2021 року на полі він так і не з'являвся. На Євро-2020 Артем Довбик значився у заявці збірної, але під час попередніх матчів чемпіонату жодного разу не вийшов на поле. Під час матчу зі збірною Швеції Артема Довбика випустили на поле на початку останнього овертайму і він забив гол на 120+1 хвилині матчу. Цей м'яч став другим найбільш пізнім голом в історії Євро.